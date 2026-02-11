Expertul contabil Radu Georgescu compară, într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, măsurile economice anunțate de noul guvern al Japoniei cu politicile adoptate de autoritățile de la București.

El evidențiază diferențele majore de abordare, în condițiile în care Japonia are o datorie publică de 240% din PIB, iar România una de aproximativ 60%, dar cele două economii se află în situații structurale complet diferite.

Guvernul Japoniei intenționează să elimine TVA pentru combustibil și alimente, să majoreze salariile și să lanseze un program de sprijin în valoare de 160 de miliarde de dolari pentru a ajuta populația și companiile să depășească actualele dificultăți economice.

În același timp, în România, autoritățile au crescut majoritatea taxelor, au redus salarii și au diminuat subvențiile atât pentru populație, cât și pentru firme, subliniază Radu Georgescu.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a câștigat detașat alegerile de duminică, iar programul său prevede scăderea impozitelor pentru cetățeni și companii.

Potrivit analistului, aceasta este economistă și a absolvit una dintre cele mai prestigioase facultăți de profil din Japonia, ceea ce contrazice ideea că măsurile propuse ar fi lipsite de fundament economic.

Radu Georgescu explică pe Facebook faptul că Japonia înregistrează anual un excedent de cont curent de aproximativ 200 de miliarde de dolari, echivalentul a 5% din PIB.

Acest lucru înseamnă că în economie intră mai mulți bani decât ies, susținuți de exporturi puternice, precum cele realizate de companii precum Toyota, Honda, Sony, Canon și multe altele.

În aceste condiții, Japonia își poate finanța datoria publică în mare parte intern și nu depinde de capitalul extern.

În contrast, România are un deficit de cont curent de aproximativ 30 de miliarde de euro, adică 8% din PIB, ceea ce înseamnă că anual ies din țară mai mulți bani decât intră.

În plus, aproximativ 50% din exporturile României sunt reprezentate de mașini și produse auto, dependente de subvențiile acordate de state precum Germania, Franța, Italia și Spania pentru achiziția de autoturisme.

Reducerea acestor subvenții, pe fondul problemelor bugetare din vestul Europei, ar putea afecta semnificativ exporturile românești. Georgescu menționează că, în ianuarie 2026, vânzările Dacia în Europa au scăzut cu aproximativ 50%, semnalând posibile vremuri economice dificile.