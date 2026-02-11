Analiza lui Radu Georgescu: Japonia reduce taxe, România le majorează, deși datoria publică japoneză e de 4 ori mai mare
Expertul contabil Radu Georgescu compară, într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, măsurile economice anunțate de noul guvern al Japoniei cu politicile adoptate de autoritățile de la București.
El evidențiază diferențele majore de abordare, în condițiile în care Japonia are o datorie publică de 240% din PIB, iar România una de aproximativ 60%, dar cele două economii se află în situații structurale complet diferite.
Guvernul Japoniei intenționează să elimine TVA pentru combustibil și alimente, să majoreze salariile și să lanseze un program de sprijin în valoare de 160 de miliarde de dolari pentru a ajuta populația și companiile să depășească actualele dificultăți economice.
În același timp, în România, autoritățile au crescut majoritatea taxelor, au redus salarii și au diminuat subvențiile atât pentru populație, cât și pentru firme, subliniază Radu Georgescu.
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a câștigat detașat alegerile de duminică, iar programul său prevede scăderea impozitelor pentru cetățeni și companii.
Potrivit analistului, aceasta este economistă și a absolvit una dintre cele mai prestigioase facultăți de profil din Japonia, ceea ce contrazice ideea că măsurile propuse ar fi lipsite de fundament economic.
Excedent versus deficit: diferența structurală
Radu Georgescu explică pe Facebook faptul că Japonia înregistrează anual un excedent de cont curent de aproximativ 200 de miliarde de dolari, echivalentul a 5% din PIB.
Acest lucru înseamnă că în economie intră mai mulți bani decât ies, susținuți de exporturi puternice, precum cele realizate de companii precum Toyota, Honda, Sony, Canon și multe altele.
În aceste condiții, Japonia își poate finanța datoria publică în mare parte intern și nu depinde de capitalul extern.
În contrast, România are un deficit de cont curent de aproximativ 30 de miliarde de euro, adică 8% din PIB, ceea ce înseamnă că anual ies din țară mai mulți bani decât intră.
În plus, aproximativ 50% din exporturile României sunt reprezentate de mașini și produse auto, dependente de subvențiile acordate de state precum Germania, Franța, Italia și Spania pentru achiziția de autoturisme.
Reducerea acestor subvenții, pe fondul problemelor bugetare din vestul Europei, ar putea afecta semnificativ exporturile românești. Georgescu menționează că, în ianuarie 2026, vânzările Dacia în Europa au scăzut cu aproximativ 50%, semnalând posibile vremuri economice dificile.
Postarea completă a lui Georgescu: „Partea bună este că învățăm noțiuni elementare de economie. La care japonezii excelează”
„Au innebunit japonezii???
Guvernul Japoniei vrea sa elimine TVA-ul pentru combustibil si alimente!!
Vrea sa creasca salariile
Sa lanseze un proiect de 160 miliarde $ pentru a ajuta populatia si companiile sa treaca peste situatia economica dificila
Japonia are o datorie de 240 % din PIB !!!
Guvernul Romaniei face exact invers
A crescut aproape toate taxele
Reduc salariile
Si au micsorat subventiile pentru toata lumea : populatie si firme
Romania are o datorie de 60% din PIB
Tipa care este Prim Ministru in Japonia, Sanae Takaichi a castigat detasat alegerile de duminica
Programul ei este sa scada impozitele pentru populatie si firme
Aceasta tipa nu are habar de economie?
Nu chiar
Este economista si a terminta una dintre cele mai bune facultati de economie din Japonia
Iti explic de ce aceasta tipa este desteapta
Japonia are un excedent de Cont Curent de 200 miliarde $ anual ( adica 5% din PIB)
Asta inseamna ca anual intra in Japonia 200 miliarde $ mai mult decat ies
Probabil stii, Japonia este tara care produce niste produse : Toyota, Honda , Sony, Canon etc
Deci Japonia poate sa creasca cat vrea datoria publica deoarece si-o finanteaza intern
Japonia nu depinde de restul lumii
Pe cand restul lumii depinde de banii si produsele japonezilor
In comparatie, Romania are un deficit de Cont Curent de 30 miliarde euro ( adica 8% din PIB)
Asta inseamna ca anual ies din Romania 30 miliarde euro mai mult decat intra
La orizont se vede un alt risc
50% din exporturile Romaniei sunt masini si produse auto
Exporturile depind foarte mult de subventiile acordate de Germania, Franta, Italia si Spania pentru achizitia de masini
Aceste tari au probleme bugetare si vor sa reduca subventiile pentru masini
Fara subventii, exporturile Romaniei vor scadea mult
In ianuarie 2026 vanzarile Dacia in Europa au scazut cu aproximativ 50%
Se anunta vremuri foarte complicate din punct de vedere economic
Partea buna este ca invatam notiuni elementare de economie
La care japonezii exceleaza”, scrie Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
