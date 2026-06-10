Trailerul „The Social Reckoning” stârnește reacții. Cine va juca în rolul lui Mark Zuckerberg

Trailerul pentru „The Social Reckoning” a fost lansat, iar internauții a început deja să dezbată detaliile și schimbările aduse de continuarea filmului. La aproape șaisprezece ani de la premiera filmului „The Social Network” din 2010, scenaristul Aaron Sorkin revine cu o continuare.

Aaron Sorkin, care a câștigat un premiu Oscar pentru scenariul original, este de această dată și regizor. Reacțiile la această schimbare depind în mare parte de opiniile publicului despre regia sa recentă, în filme precum The Trial of the Chicago 7 și Being the Ricardos.

Filmul original, care a prezentat originile Facebook, a fost regizat de David Fincher, cunoscut pentru titluri precum Fight Club, Gone Girl și The Girl With the Dragon Tattoo. Nici Trent Reznor și Atticus Ross nu revin pentru a compune coloana sonoră a continuării, ceea ce sugerează o tonalitate diferită față de primul film.

Așadar, este probabil ca The Social Reckoning să adopte un stil ușor diferit, atât vizual, cât și sonor, comparativ cu pelicula din 2010.

În noua producție, Jeremy Strong, cunoscut din Succession, îl interpretează pe Mark Zuckerberg, cu o schimbare de culoare a părului și o interpretare vocală care urmărește tonul matur al fondatorului Facebook. Jesse Eisenberg, care a jucat rolul lui Zuckerberg în primul film, nu revine pentru continuare.

În trailer, Strong spune: „Oamenii de pe aici înțeleg că atunci când spun „nu”, e sfârșitul dezbaterii”, adresându-se unui personaj interpretat de Bill Burr. Acțiunea filmului are loc la ani după evenimentele din primul film, când Facebook s-a transformat dintr-un startup universitar într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Povestea se bazează pe The Facebook Files, un serial Wall Street Journal care prezintă documente scurse de la surse, dezvăluite de Frances Haugen, interpretată de Mikey Madison. Jeremy Allen White, cunoscut din The Bear, îl interpretează pe reporterul de tehnologie Jeff Horwitz de la Wall Street Journal, fiind unul dintre personajele centrale care urmăresc dezvăluirile din dosarele Facebook.

Trailerul a generat deja discuții pe rețelele sociale, în parte datorită comparațiilor cu filmul original, considerat un clasic. Un utilizator X a scris: „Unele filme ar trebui să fie repere protejate pentru care nu ai voie să faci continuări”.

Alți internauți au criticat alegerea regizorului și a actorului principal. „O continuare a serialului Social Network fără Fincher sau Eisenberg și regizată de Sorkin a sunat oribil la început, dar trailerul este cumva mai rău decât mi-am imaginat”, a comentat un alt utilizator X.

Scriitorul de cultură pop Hunter Harris a notat pe X: „«perturbă» lmaoooo”, referindu-se la replica de încheiere a trailerului, rostită de Jeremy Allen White despre personajul lui Madison.

Nu toate reacțiile au fost negative. Criticul de film Jeff Zhang a postat o captură de ecran cu Jeremy Strong, însoțită de legenda: „lmao, cam au nimerit-o”, arătând că unele interpretări au fost apreciate de public.

Mai trebuie menționat faptul că filmul urmărește să exploreze evoluția Facebook și impactul deciziilor companiei, concentrându-se pe personaje și evenimente relevante pentru publicul contemporan. Schimbările în distribuție, regie și coloană sonoră marchează o diferență clară față de primul film, ceea ce a alimentat atât entuziasmul, cât și scepticismul fanilor.