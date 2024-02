Doliu în lumea filmului. A murit Greg Finley

Doliu în lumea filmului. Greg Finley, actorul american cunoscut pentru că și-a împrumutat vocea unor personaje din filme de desene animate, dar și pentru „Dosarele X” și „Men in Black II”, a murit din cauza unor probleme de inimă, în timp ce se afla în vacanță la casa unui membru al familiei.

Avea 76 de ani. Moartea sa a fost anunțată de fiul său, Guy Finley.

Cu o carieră care se întinde pe zeci de ani, cu diverse roluri, Finley (cunoscut ocazional sub numele de Guy Garrett) a intrat în show-business ca actor cu roluri mici în filme cunoscute precum „The Night Stalker” (1975) și, în 1981, „Flo și The Misadventures of Sheriff Lobo”, informează Deadline.

A contribuit la proiecte majore precum „Indiana Jones și templul morții”

În curând, avea să contribuie la proiecte majore precum „Indiana Jones și templul morții” cu Harrison Ford din 1984.

În 1985 a contribuit la lansarea francizei filmului de desene animate „Robotech” ca scriitor, regizor și voce. A jucat în „Dosarele X” și a fost vocea pentru extratereștrii din „Men in Black II”.

Finley și-a împrumutat vocea și pentru alte proiecte cinematografice, inclusiv pentru „Hannah Montana: The Movie”, „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” și pentru filmul regizat de Baz Luhrmann „Marele Gatsby”. A făcut parte din compania de casting a lui Barbara Harris, The Looping Group.

Finley s-a retras în 2018, lucrând doar ocazional la proiecte precum „The Loud House” din 2021 și, anul trecut, pentru „The King Who Never Was” de la Netflix.

A luptat în războiul din Vietnam și în 1971 a început să joace

Născut pe 8 mai 1947, într-o familie de artiști din Los Angeles, Finley a luptat în războiul din Vietnam după ce a absolvit liceul, în 1965. După serviciul militar, a devenit vânzător de mașini.

Abia în 1971 a început cariera sa în lumea filmului. Președinte al Breslei Teatrului Canyon din Santa Clarita, Finley și soția sa, Patricia, au produs, regizat și jucat în sute de producții scenice comunitare.

Doliu în lumea filmului

Vedeta serialului britanic „Fools and Horses”, Michael Jayston, a murit, zilele trecute, la vârsta de 88 de ani. Agentul său a anunțat că Jayston a decedat după ce s-a luptat câțiva ani cu o boală, informează SkyNews.

„Michael Jayston a murit, din păcate, în această dimineață, după o lungă suferință. Cei care l-au cunoscut pe Michael știu că era un om iubitor, plin de umor. A adorat să-și cunoască fanii din întreaga lume. Familia și prietenii lui doresc să aibă parte de intimitate în acest moment”, se spune în mesajul postat pe o rețea de socializare.

Jayston a urcat pentru prima dată pe scenă în anii 1960, jucând în spectacole precum „Macbeth”, „Neguțătorul din Veneția” și „Regel Lear”. De asemenea, l-a portretizat pe țarul Nicolae al II-lea al Rusiei în filmul istoric din anii 1970 „Nicholas And Alexandra”. Alături de el au jucat și alți titani ai teatrului din Marea Britanie, Tom Baker, în rolul lui Rasputin și Sir Laurence Olivier.

Actorul născut în Nottingham va apărea în Doctor Who ca Valeyard, care s-a dezvăluit a fi o manifestare a părții întunecate a Doctorului. Jayston a jucat rolul Edward Rochester într-o adaptare TV din anii 1970 a romanului lui Charlotte Bronte, „Jane Eyre”. De asemenea, a avut rolul Quiller în serialul BBC cu același nume, fiind un spion britanic cu repulsie față de arme.

În 2007, a interpretat rolul The Confessor în piesa lui Roger Crane, „The Last Confession”, alături de David Suchet, la Chichester Festival Theatre, în mai 2007. În serialul ITV „Emmerdale”, difuzat între 2007 și până în 2008, Jayston a interpretat rolul soțului Nicolei King (Nicola Wheeler). De asemenea, a apărut în comedia ITV din anii 1990, The Good Guys, alături de actorul Nigel Havers și actrița Jenny Agutter.