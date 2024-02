Doliu în lumea filmului. Actrița din serialul „One Life to Live” a murit la doar 42 de ani

Doliu în lumea filmului. Amanda Davies, fiica vedetei serialului TV „One Life to Live”, Erika Slezak, care a interpretat o versiune mai tânără a personajului mamei ei, a murit zilele trecute. Moartea sa bruscă i-a surprins pe apropiați, cauza decesului nefiind făcută publică.

„Cu mare tristețe anunțăm vestea decesului fiicei Erikăi Slezak, Amanda Elizabeth Davies, care a murit brusc”, se arată pe site-ului clubului fanilor serialului. „Familia are inima înfrântă și ar aprecia intimitatea în acest moment”, se spune în mesaj, potrivit HollywoodReporter.

Slezak a jucat rolul Victoriei „Viki” Lord în serialul de televiziune „One Life to Live!”timp de mai bine de 40 de ani. Uleterior, Amanda Davies s-a alăturat distribuției serialului pentru a juca o versiune mai tânără a personajului mamei sale. A fost principala incursiune a lui Davies în actorie, deși a apărut și într-un scurtmetraj intitulat „The Gift”, în 2011.

Fiica lui Slezak și a actorului Brian Davies, cunoscut pentru rolurile secundare din filme celebre precum „American Gigolo” și „The Age of Innocence”, Davies s-a născut în 1981 într-o famile de artiști. Bunicul ei era fost actorul vienez Walter Slezak, câștigător al unui premiu Tony, care a apărut și în ”One Life to Live”, iar străbunicul ei a fost starul de operă austriac Leo Slezak.

Timp de patru decenii, a fost distinsă cu Premiul Emmy

Slezak și-a creat un nume în lumea serialelor TV după ce a preluat rolul lui Viki Lord, în 1971. Timp de patru decenii, a fost distinsă cu Premiul Emmy pentru portretizarea moștenitoarei unui imperiu media. După vestea morții subite a fiicei sale, pe rețelele de socializare au apărut mesaje de condoleanțe și de susținere a Erikăi Slezak.

„Vestea mi-a frânt inima. Gândurile mele sunt la draga Erika în acest moment. Știu cât de mult și-a iubit copiii”, a scris jurnalistul de televiziune Michael Fairman.

Doliu în lumea filmului

Una din cele mai cunoscute actrițe americane, care a jucat în serialul „Dallas”, difuzat și în România, a murit. Shannon Wilcox, în vârstă de 80 de ani, căsătorită cu unul dintre actorii din „Nașul”, a murit într-un spital din Los Angeles Moartea lui Wilcox a fost confirmată de agentul ei, Peter Young, potrivit Variety.

Wilcox a jucat în filme precum „Șase săptămâni”, din 1982, cu Dudley Moore și în „Frankie și Johnny” din 1991 alături de Al Pacino. De asemenea, a jucat rolul mamei lui Elisabeth Shue, Ali Mills, în „The Karate Kid” de John G. Avildsen. A apărut în alte filme notabile de-a lungul carierei sale, inclusiv în „Se7en”, „Runaway Bride”, „Raising Helen”, „The Princess Diaries”, „The Border”, „Legal Eagles”, „For the Boys”, „Exit to Eden”, „Dear God” și „The Other Sister”.

Wilcox și-a făcut debutul în lumea cinematografiei în serialul de acțiune „Starsky and Hutch” în 1976. Apoi a jucat în mai multe seriale, de la sfârșitul anilor ’70 până în anii ’80, inclusiv însitcomul „Sirota’s Court”. Apoi a fost distribuită în seriale de succes ca „Dog and Cat”, „ Hawaii Five-O”, „Hart to Hart”, „Cagney & Lacey”, „Magnum, P.I.”, „Remington Steele” și „Buck James”.

În 1990, a fost distribuită în rolul Anitei în serialul „Dallas”, unde a jucat timp de cinci episoade. Printre serialele de succes în care a jucat actrița sunt „Grey’s Anatomy”, „Truth Be Told”, „The Resident”, „NCIS”, „ER” și „Matlock”.