Decizie șocantă luată de Isabelle, soția producătorului Bradley Thomas

Isabelle, soția lui Bradley Thomas, producătorul filmului „Killers of the Flower Moon”, s-a sinucis luni, într-un hotel din Los Angeles, potrivit autorităților. Aceasta avea 39 de ani.

Potrivit datelor online ale biroului medicului legist din Los Angeles County, moartea sa ar fi fost cauzată de „multiple leziuni traumatice”. Aceasta ar fi sărit de la balconul unui etaj superior al hotelului.

Departamentul de Poliție din Los Angeles a declarat pentru People că ofițerii au venit la fața locului după ce a fost raportat un incident luni, la ora 13:20. Un reprezentant al lui Thomas nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta acest subiect.

Potrivit TMZ, Thomas și Isabelle, care s-au căsătorit în 2018, aveau doi copii, Poppy și Grace. Ea a fost, de asemenea, mama vitregă a celor doi copii mai mari ai lui Bradley, Lucy și Charlie.

În copilărie, ea a frecventat școala privată King Edward’s School și Prior Park College din Bath. A absolvit Universitatea Oxford cu o diplomă în neuroștiințe. După ce a terminat școala, s-a adresat ONU și Băncii Mondiale și a fost, de asemenea, numită de fostul prim-ministru britanic, David Cameron, în calitate de consilier tehnic.

Ea era descrisă ca fiind o persoană pasionată de povestiri și de filmare, ceea ce a motivat-o să se mute la Los Angeles. Aici a lucrat drept consultant și producător.

Isabelle a fost membră a consiliului consultativ al Centrului UCLA pentru povestitori și cercetători.

Thomas este producătorul filmului „Killers of the Flower Moon” al lui Scorsese

Thomas este unul dintre producătorii din spatele celui mai recent film al lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon”, care i-a adus o nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun film în acest an. Pelicula, în care joacă Leonardo DiCaprio și Lily Gladstone, a obținut 10 nominalizări în total.

De asemenea, a fost producător la filme precum „There’s Something About Mary”, „Shallow Hal”, „Hall Pass” și filmul lui Clint Eastwood din 2018, „The Mule”.

Thomas și Isabelle (născută Lawrence) au participat împreună la evenimente și premiere pe covorul roșu de la Hollywood de-a lungul anilor, iar cel mai recent au pozat împreună la 2024 BAFTA Tea Party de la Maybourne Beverly Hills pe 13 ianuarie.