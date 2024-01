Mircea Diaconu, unul dintre cei mai renumiți și apreciați actori din România, a fost invitatul special al podcastului „ALTCEVA” realizat de Adrian Artene. În cadrul discuției, actorul a vorbit despre aspecte ale vieții sale. Aici au intrat discuții despre natura actoriei și momentele definitorii care l-au marcat.

Actorul a subliniat că fiecare dintre noi este, în esență, un actor, fie că alegem sau nu această profesie. El a exemplificat acest lucru prin analogia cu un băiat îndrăgostit care se pregătește să își invite iubita la film și apoi să îi declare sentimentele într-un parc.

Potrivit actorului, acesta este, de asemenea, un act de reprezentare, o formă de manifestare a emoțiilor și a tensiunii.

Iată cum: să zicem că un băiat, îndrăgostit fiind fată, vrea seara respectivă, s-o invite la film și după aia să meargă pe o bancă în parc și să-i spună niște lucruri. Băiatul ăla se îmbracă într-un anume fel, repetă, își spune și-și construiește niște replici.

Actorul a vorbit și despre perioada copilărie, dezvăluind că în timpul școlii primare a experimentat un act de „sinucidere din dragoste”. Mircea Diaconu a subliniat influența lecturii asupra imaginației sale bogate.

Actorul a povestit cum, împreună cu familia, citea cărți la lumina lămpii și cum aceste momente au contribuit la dezvoltarea sa intelectuală și emoțională.

În 2019, marele actor a surprins opinia publică intrând în cursa pentru președinția României. Actorul și omul politic a dezvăluit recent în premieră că această candidatură a fost rezultatul unui „accident”.

Diaconu a explicat că decizia sa de a candida a fost motivată de nemulțumirea față de faptul că Klaus Iohannis părea să aibă drumul deschis pentru un nou mandat fără concurență serioasă.

Enervat de această situație, a decis să ia inițiativa și să organizeze o conferință de presă la Ateneul Român.

La acea conferință, marele actor a făcut anunțul neașteptat că intră în cursa pentru președinție. Acest gest a stârnit curiozitatea și interesul publicului, iar Diaconu a devenit o prezență notabilă în campania electorală din 2019.

„Candidatura la prezidențiale a fost ca un accident. Eram seara, se lansau, se trâmbițau, era pre-ziua pur și simplu lansării subiectului și mi-am dat seama că era o construcție care ducea la ce a dus.

Invariabil, parcă era făcut un drum curat ca domnul Iohannis să mai facă un mandat și nu mi se pare normal și logica nu mi se părea normală și neconstituțională. Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român.

Și am zis că vreau și eu să fac o conferință de presă pe treptele Ateneului. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis vreau să candidez la prezidențiale”, a mărturisit Diaconu.