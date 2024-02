A murit unul din cei mai mari actori! A fost o legendă a scenei și filmului

Doliu în lumea filmului. Actorul american Hinton Battle, de trei ori câștigător al Premiului Tony, protagonist al filmului „The Wiz”, a murit, zilele trecute, la 67 de ani. Apreciatul actor și coregraf a interpretat rolul Sperietoarei în „The Wiz”, o adaptare după „Vrăjitorul din Oz”, regizată în 1978 de Sidney Lumet.

A murit în urma unei suferințe îndelungate

Hinton Battle a murit la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, în urma unei suferințe îndelungate, scrie Hollywoodreporter. Familia sa nu a dorit să dezvăluie cauza decesului. Battle și-a făcut debutul pe Broadway în producția originală a piesei „The Wiz” iar apoi a câștigat trei premii Tony- toate la categoria „cel mai bun actor într-un musical” – pentru performanțele din „Sophisticated Ladies” (1981), „The Tap Dance Kid” (1984) și „Miss Saigon” (1991).

Câștigător al NAACP Image Award, Hinton Battle a fost și actor, regizor, producător și coregraf. El a fost nominalizat la SAG și Critics Choice pentru contribuția sa la filmul musical „Dreamgirls” din 2007.

A studiat la prestigioasa Școală de Balet Jones Haywood din Washington și la Școala Americană de Balet

Născut în 1956, Battle a studiat la prestigioasa Școală de Balet Jones Haywood din Washington și la Școala Americană de Balet din New York City, înainte de a-și începe cariera pe scenă pe Broadway în „The Wiz”, la doar 15 ani. Cariera sa pe scenele din New York se întinde pe trei decenii. , cu spectacole în producții de succes pe Broadway precum „Dancin’”, „Dreamgirls”, „Chicago” și „Ragtime”.

De aemenea, a fost co-regizor și coregraf pentru spectacolul „Evil Dead The Musical” iar recent a jucat în „Cindy: The Musical”. A avut roluri în serialele Smash, Touched by an Angel și Buffy The Vampire Slayer. Battle avea să treacă în cele din urmă la TV și film, cu apariții în seriale precum Smash, These Old Broads, Quantum Leap, Touched by an Angel și Buffy The Vampire Slayer.

Battle a colaborat și la coregrafia unor gale de decernare a Oscarului și la filmele Outkast Idlewild, Bolden și Child Star: The Shirley Temple Story. Battle a lansat în 2017 academia profesională de divertisment „Hinton Battle Dance Academy” (HBDA) , pregătind studenții pentru cariere în industria divertismentului. De asemenea, a lucrat la o autobiografie, precum și la o carte pentru copii.

A primit premiul Festivalului Internațional de Teatru Midtown, Premiul Fred Astaire, Premiul Ira Aldridge, Premiul Planet Connection, Premiul Campion al Artelor 2012 de la Fundația Big Kidz și Premiul Amas 2014 Rosie pentru realizările extraordinare în arta teatrală și a dansului.

A murit actorul Ryan O’Neal

Doliu în lumea cinematografiei! Actorul Ryan O’Neal, cunoscut pentru filmele „Love Story”, „What’s Up, Doc?” şi „Paper Moon”, a murit, la începutul luni decembrie, la vârsta de 82 de ani. Decesul acestuia a fost anunțat de către fiul său într-o postare pe Instagram. Acesta nu a precizat cauza decesului, relatează Reuters.

Ryan O’Neal a fost cunoscut, totodată, pentru relația sa de lungă durată cu actrița Farrah Fawcett. În anul 2012, acesta a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Atunci, a spus că se așteaptă să se recupereze complet. Ryan O’Neal s-a născut în Los Angeles. Înainte de a se apuca de actorie, s-a antrenat pentru a deveni boxer. A intrat în showbiz în anul 1964, când a obţinut rolul lui Rodney Harrington în serialul de succes „Peyton Place”, difuzat în prime-time de ABC.

Celebru pentru rolul din „Love Story”

Actorul este, probabil, cel mai bine cunoscut pentru rolul pentru care a fost nominalizat la Oscar alături de Ali MacGraw în drama romantică „Love Story” din 1970. Filmul este o adaptare a popularului roman cu acelaşi titlu al lui Erich Segal.

O replică din peliculă a devenit una dintre cele mai cunoscute și iubite filme de la Hollywood: „În dragoste nu trebuie niciodată să spui îmi pare rău”.

Filmul a avut o continuare în 1978, „Oliver’s Story”. Rolurile principale au fost interpretate de O’Neal şi Candice Bergen.