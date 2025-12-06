Construită având în vedere utilitatea zilnică și costurile de operare, Model 3 Standard oferă un echilibru atractiv între performanță, eficiență și confort.

Datorită bateriei de înaltă densitate și optimizării sistemului de propulsie și a componentelor electrice, Modelul 3 Standard înregistrează un consum WLTP de doar 13 kWh/100 km, depășind chiar și mulți utilitari urbani. Practic, fiecare euro investit în încărcare oferă mai multă autonomie. Modelul 3 Standard beneficiază de o autonomie WLTP de 534 km, suficientă pentru călătorii lungi fără grija stațiilor de încărcare. În plus, ca toate modelele Tesla, poate fi alimentat prin rețeaua Supercharger, cea mai fiabilă din lume, cu peste 20.000 de stații rapide în 1.500 de locații din Europa.

Performanțele sunt remarcabile: accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 6,2 secunde, valori comparabile cu cele ale unor compacte sportive, fără a compromite confortul, spațiul interior sau eficiența. Noile jante Prismata de 18 inci contribuie la optimizarea consumului și la reducerea costurilor de întreținere.

În privința mentenanței, Modelul 3 Standard necesită intervenții minime, neavând componente mobile specifice motoarelor cu combustie: fără schimburi de ulei și fără revizii anuale obligatorii.

Modelul 3 Standard vine echipat cu cele mai recente tehnologii din gamă: o cameră frontală actualizată, cu un câmp vizual mai larg și sistem de spălare și încălzire pentru a preveni aburirea și înghețul, precum și o manetă de semnalizare redesenată. Printre funcțiile standard se numără accesul de la distanță prin aplicație, Planificatorul de rute cu afișarea în timp real a stațiilor Supercharger, telefon-cheie, modul Centinelă, Dog Mode și controlul vocal. Actualizările OTA permit îmbunătățiri continue ale vehiculului, fără costuri suplimentare.

La capitolul iluminare, farurile adaptive ajustează pixelii fasciculului lung pentru a evita orbirea celorlalți șoferi. Interiorul oferă noi scaune din material textil moale, cu încălzire și reglaje electrice în față, iar locurile din spate beneficiază de spațiu generos și priveliște prin plafonul panoramic. Portbagajul spate poate ajunge la 1.659 litri cu scaunele rabatate, în timp ce portbagajul frontal (frunk) oferă 88 de litri, iar capacitatea de remorcare este de 1.000 kg.

Cu un preț de pornire de 36.990 de euro, promoțiile Tesla reduc costul efectiv până la aproximativ 35.000 de euro, poziționând Modelul 3 Standard ca una dintre cele mai atractive opțiuni de pe piața vehiculelor electrice.

Gama Tesla Model 3:

Model 3 Standard – 36.990 €

Model 3 Premium Autonomie mare RWD – 44.990 €

Model 3 Premium Autonomie mare AWD – 48.990 €

Model 3 Performance – 57.490 €.

Comenzile pot fi deja plasate în Tesla Design Studio, iar primele livrări sunt programate pentru februarie 2026.