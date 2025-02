De la apartamente extravagante cu vedere la peisaje urbane impresionante până la oaze îndepărtate de deșert, cele mai scumpe hoteluri din lume au tarife impresionante, cu multe zero-uri, care reflectă ofertele lor de neegalat.

Iată care sunt cele mai scumpe hoteluri din lume, conform luxurycolumnist.

1. The Mark, New York

Mark Penthouse este o capodoperă a arhitecturii, pe 10.000 de metri pătrați, proiectată de Jacques Grange, cu o terasă pe acoperiș, cu vedere la Central Park. Costul mediu pe noapte al unei camere aici este de 75.000 USD.

Un apartament are cinci dormitoare, o cameră de zi, o seră și două baruri. Terasa de pe acoperiș poate fi transformată într-un patinoar privat în timpul iernii, în timp ce sala de mese găzduiește 24 de oaspeți.

2. Atlantis The Royal, Dubai

Când spui Atlantis The Royal Dubai spui opulență de la un capăt la altul în inima Dubaiului. Costul mediu pe noapte al unei camere este de 65.000 USD.

Conacul cu patru dormitoare se întinde pe trei etaje, cu majordomi personali și detalii private de securitate. Oaspeții beneficiază de acces prioritar la cele 17 restaurante ale hotelului, inclusiv la câteva dintre bucătăriile cu stele Michelin și la cel mai mare acvariu cu meduze din lume.

3, The Palms Casino Resort, Las Vegas

Hotelul găzduiește șase dintre piesele emblematice ale artistului Damien Hirst, inclusiv o piscină în consolă. Mobilier personalizat ,proiectat chiar de Hirst, completează această galerie de artă a celebrului hotel din Las Vegas.

4. Plaza Athénée, Paris

Acest hotel definit prin lux și extravaganță reunește eleganța pariziană cu vedere la Turnul Eiffel și servicii de neegalat. Cost mediu pe noapte: 50.000 USD. Camerele și băile sunt dotate cu mobilier Regency și perdele din fire de mătase.

5. Grand Resort Lagonissi, Atena

Vila Royal oferă plaje private, piscine interioare și în aer liber. Cost mediu pe noapte: 45.000 USD.

Situată pe o peninsulă privată, această vilă are o piscină interioară încălzită, cu sală de sport și sală de masaj. Două dormitoare principale oferă vederi uimitoare la Marea Egee, în timp ce un bucătar privat este disponibil 24 de ore din 24 pentru experiențe culinare personalizate.

6. Hotel Martinez, Cannes

Un Penthouse la Hotel Matinez oferă vedere panoramică la Marea Mediterană și rafinament Art Deco. Costul mediu pe noapte: 40.000 USD.

Un apartament de 1.000 de metri pătrați include un hamam privat cu lambriuri din lemn și o terasă de unde se poate urmări Festivalul de Film de la Cannes. Colecția de artă include piese originale din anii 1920 și 1930.

7. Royal Mansour, Marrakech

Comandat de Regele Marocului, Grand Riad reprezintă vârful măiestriei marocane. Cost mediu pe noapte: 43.000 USD. Hotelul cu patru etaje are o bibliotecă privată, cinema, hamam și un acoperiș retractabil. Peste 1.500 de meșteri artizani au contribuit la lucrarea din gresie zellige și tavanele din cedru sculptat.

8. Four Seasons Hotel, New York

The Four Seasons este cel mai înalt hotel suite din oraș, aflat la 244 metri deasupra străzii. Oaspeții vor experimenta luxul, de la serviciile particulare ale unui șofer de Rolls Royce, la cascadă din camera sau uimitoarele băi.

Costul mediu pe noapte: 35.000 USD. Hotelul are pereți încrustați cu sidef și lenjerii de pat țesute cu fir de aur. Cada din onix are vedere la Parcul Central, iar tratamentele spa nelimitate sunt incluse in preț.

9. Rosewood, Hong Kong

Harbour House oferă vederi uimitoare la portul Victoria și este definit prin lux și eleganță. Cost mediu pe noapte: 30.000 USD. Cu o suprafață de locuit de 12.000 de metri pătrați, hotelul include propria sală de sport privată, sală de masaj și grădini amenajate. Colecția de artă din holurile hotelului valorează milioane de dolari.

10. Amangiri, Utah

Oferă vedere la deșert și piscine personale. Cost mediu pe noapte: 25.000 USD. Ferestrele care pornesc din podea până în tavan încadrează răsăritul deșertului, în timp ce terasele private oferă oportunități de observare a stelelor pe unul dintre cele mai întunecate ceruri din lume.