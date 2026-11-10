Emisiile globale de CO2 scad în 2026, dar nu datorită progreselor climatice. Războiul din Iran și scumpirea petrolului au influențat consumul

Emisiile globale de dioxid de carbon provenite din combustibili fosili ar urma să scadă cu aproximativ 0,4% în 2026, potrivit unei noi analize realizate de cercetători de la Universitatea East Anglia. Reducerea nu indică însă neapărat un progres durabil în combaterea schimbărilor climatice. Specialiștii consideră că principalul factor este scumpirea petrolului provocată de războiul din Iran, care a influențat consumul de combustibili la nivel mondial.

O analiză coordonată de Corinne Le Quéré, cercetătoare la Universitatea East Anglia, estimează că emisiile de dioxid de carbon provenite din utilizarea combustibililor fosili vor fi cu aproximativ 0,4% mai mici în 2026 comparativ cu anul precedent.

Studiul face parte din activitatea Global Carbon Project, o inițiativă internațională care monitorizează emisiile de carbon, consumul de combustibili fosili și impactul unor activități precum defrișările.

Deși scăderea poate părea un semnal pozitiv, cercetătorii avertizează că aceasta nu reprezintă neapărat începutul unei tendințe de reducere pe termen lung.

În 2025, emisiile provenite din combustibili fosili au crescut cu 1,2%, peste media anuală de 0,8% înregistrată în perioada 2019-2025.

Pentru 2026, analiza estimează o reducere de 1,9% a emisiilor asociate petrolului și de 0,3% a celor provenite din utilizarea gazelor naturale.

În schimb, emisiile generate de cărbune ar urma să crească cu 0,6%.

Potrivit cercetătorilor, principalul factor care explică scăderea emisiilor în 2026 este creșterea prețurilor petrolului pe fondul războiului din Iran.

Spre deosebire de anul 2020, când pandemia a provocat o reducere puternică a activității economice și a consumului energetic, în 2026 cererea globală de energie a continuat să crească.

Totuși, aproape 70% din creșterea cererii a fost acoperită de extinderea utilizării vehiculelor electrice și de dezvoltarea capacităților de producție a energiei solare și eoliene.

Vehiculele electrice explică însă numai aproximativ 20% din reducerea emisiilor asociate petrolului.

Cercetătorii estimează că cea mai mare parte a scăderii provine din efectele prețurilor ridicate asupra consumului.

Prin urmare, reducerea emisiilor ar putea fi temporară, în condițiile în care factorii economici care au determinat-o se pot modifica.

Analiza evidențiază și rolul tot mai important al tehnologiilor curate în limitarea emisiilor globale.

În perioada 2019-2025, 59 de țări au reușit să își reducă emisiile de carbon în timp ce economiile lor au continuat să crească.

La nivel mondial, însă, emisiile au înregistrat în continuare o creștere medie anuală de 0,8%.

Cercetătorii au calculat că, fără extinderea vehiculelor electrice și a producției de energie solară și eoliană, creșterea emisiilor ar fi fost de aproximativ 1,9% pe an.

Diferența arată că investițiile în tehnologii curate au contribuit semnificativ la limitarea impactului creșterii economice asupra mediului.

Totuși, ritmul actual de dezvoltare nu este încă suficient pentru a determina o reducere constantă a emisiilor globale.

Pentru a evalua evoluția emisiilor, cercetătorii au analizat relația dintre produsul intern brut, consumul de energie și cantitatea de carbon emisă pentru fiecare unitate de energie utilizată.

Această abordare permite identificarea situațiilor în care o economie poate continua să se dezvolte fără o creștere proporțională a emisiilor.

De exemplu, dezvoltarea unor industrii care consumă mai puțină energie sau utilizarea unor surse energetice mai curate poate reduce impactul economic asupra mediului.

Pe baza prognozelor Fondului Monetar Internațional privind evoluția PIB-ului mondial până în 2028, cercetătorii au estimat că emisiile provenite din combustibili fosili ar putea continua să crească în următorii ani.

În absența șocului provocat de scumpirea petrolului, inclusiv anul 2026 ar fi înregistrat probabil o majorare a emisiilor.

Cercetătorii consideră că economia mondială s-ar putea apropia de momentul în care emisiile provenite din combustibili fosili vor atinge nivelul maxim, înainte de a începe o scădere susținută.

Deocamdată, extinderea vehiculelor electrice și a energiei regenerabile compensează cea mai mare parte a creșterii emisiilor generate de dezvoltarea economică, dar nu în totalitate.

Autorii studiului susțin că accelerarea investițiilor în tehnologii curate ar putea permite atingerea unui vârf durabil al emisiilor globale de CO2 și începerea reducerii acestora în următorii câțiva ani.

Aceștia subliniază însă că scăderea estimată pentru 2026 nu trebuie confundată cu o schimbare structurală deja confirmată a tendinței globale.