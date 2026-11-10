USPS avertizează că ar putea închide oficii poștale și reduce serviciile din cauza pierderilor de miliarde de dolari

Din cuprinsul articolului USPS avertizează că ar putea închide oficii poștale și reduce serviciile din cauza pierderilor financiare

Serviciul Poștal al Statelor Unite ale Americii (United States Postal Service – USPS) avertizează că ar putea reduce numărul oficiilor poștale și nivelul serviciilor oferite în întreaga țară. Măsurile ar deveni necesare din cauza pierderilor financiare și a crizei de lichidități, dacă Congresul SUA nu intervine. Avertismentul a fost lansat marți, 10 noiembrie, de directorul general al instituției.

Serviciul Poștal al Statelor Unite ale Americii (United States Postal Service – USPS) ar putea fi nevoit să închidă sau să reducă activitatea unor oficii poștale și să diminueze nivelul anumitor servicii, în lipsa unor măsuri din partea Congresului. Directorul general al instituției, David Steiner, a avertizat marți că agenția se confruntă cu pierderi financiare importante și cu o criză persistentă de lichidități.

Pentru cele 12 luni încheiate la 30 septembrie, USPS a raportat o pierdere netă de 6,5 miliarde de dolari, în scădere față de pierderea de 9 miliarde de dolari înregistrată în perioada de 12 luni anterioară.

David Steiner a declarat, în cadrul unei întâlniri, că instituția va fi nevoită să adopte măsuri drastice pentru a-și asigura resursele financiare necesare. Acestea ar putea viza reducerea numărului de oficii poștale, diminuarea nivelului serviciilor de marketing poștal și identificarea altor surse de economii.

Directorul USPS a precizat că măsurile sunt necesare pentru ca instituția să își poată respecta obligațiile față de angajați și față de publicul american.