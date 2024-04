Sâmbătă, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat printr-o majoritate bipartizană un pachet de ajutor mult așteptat în valoare de 61 de miliarde de dolari pentru sprijinirea Ucrainei în conflictul cu Rusia, transmit agenţiile AFP și Reuters.

Tot astăzi, a mai fost adoptat şi Suplimentul de securitate pentru Israel. Este vorba despre un pachet de 26,4 miliarde de dolari pentru a ajuta Israelul.

Această asistență militară și economică, obținută după luni de negocieri extrem de tensionate și complexe, trebuie acum să fie aprobată de Senat, unde un prim vot ar putea avea loc chiar marți, 23 aprilie.

O reacţie a venit rapid din partea liderului de la Kiev. După votul de sâmbătă, Volodimir Zelenski a transmis că ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari „va salva mii şi mii de vieţi”.

„Proiectul de lege privind ajutorul vital adoptat astăzi de Camera Reprezentanţilor va împiedica răspândirea războiului, va salva mii şi mii de vieţi şi va ajuta cele două naţiuni să devină mai puternice”, a scris Zelenski pe reţeaua X (fosta Twitter).

Preşedintele Ucrainei a adăugat că le este „recunoscător” aleşilor americani.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024