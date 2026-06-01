Comerțul cu amănuntul a rezistat șocurilor din economie. Testul decisiv pentru consumatori începe în trimestrul al doilea

Comerțul cu amănuntul din SUA a înregistrat rezultate peste așteptări în primul trimestru al anului, în ciuda inflației persistente, a creșterii prețurilor la carburanți și a incertitudinilor economice. Mai mulți retaileri importanți au raportat vânzări și profituri în creștere, susținute parțial de rambursările fiscale mai mari decât anul trecut și de extinderea utilizării serviciilor de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”. Analiștii avertizează însă că adevărata imagine a sănătății consumatorilor va deveni vizibilă în trimestrul al doilea, după dispariția acestor factori temporari de sprijin.

Comerțul cu amănuntul a traversat cu rezultate solide o perioadă marcată de tensiuni geopolitice, creșterea costurilor cu energia și scăderea încrederii consumatorilor. Între februarie și mai, interval care acoperă rezultatele financiare ale multor companii pentru primul trimestru fiscal, temerile privind reducerea cheltuielilor populației nu s-au reflectat în performanțele retailerilor.

Potrivit lui Janine Stichter, analist de retail și director general la BTIG, consumatorii au fost susținuți de mai mulți factori care au mascat presiunile reale asupra bugetelor gospodăriilor.

„Odată ce treci de lunile aprilie și mai, impactul rambursărilor de taxe nu se mai vede, iar acele luni au fost puțin mai agitate, așa că există multe elemente care poate l-au ținut pe consumator în mișcare mai mult decât ne-am fi așteptat”, a declarat Janine Stichter.

Analista consideră că următoarele luni vor oferi o imagine mai fidelă a situației financiare a populației.

„Pe măsură ce analizați aceste rambursări de taxe, s-ar putea să începeți să observați o parte din slăbiciunea fundamentală… consumatorul nu s-a destrămat încă complet și de aceea cred că oamenii se gândesc cu adevărat la trimestrul al doilea pentru a spune: «Bine, ei bine, cum arată de fapt sănătatea consumatorului?»”, a declarat Janine Stichter.

Și Neil Saunders, director general al GlobalData și analist specializat în retail, a descris primele luni ale anului drept o perioadă surprinzător de rezistentă pentru consum.

„A fost un trimestru surprinzător de robust”, a declarat Neil Saunders.

Acesta a subliniat că populația a continuat să cumpere în ciuda contextului economic dificil.

„În ciuda creșterii prețurilor la benzină, cred că în ciuda fluctuațiilor din percepția consumatorilor, cred că în ciuda incertitudinii legate de economie și a tot ceea ce se întâmplă în lume, consumatorii au continuat să vină, și-au deschis portofelele și au cheltuit”, a declarat Neil Saunders.

Analistul consideră că rambursările fiscale mai mari au avut un rol important în menținerea ritmului de consum.

„Aceasta a fost o compensație foarte utilă în ceea ce privește cheltuielile. Cred că fără ei ar fi existat totuși creștere, dar ei au oferit într-adevăr cireașa de pe tort”, a spus Saunders.

Mai multe companii din retail au recunoscut că rambursările fiscale au contribuit la performanțele peste așteptări din primul trimestru. Printre acestea se numără Target, Best Buy, Burlington, Ross Stores, Wayfair, Walmart și TJX.

Target a raportat o creștere de 5,6% a vânzărilor comparabile, primul rezultat pozitiv de acest tip din ultimele cinci trimestre. Directorul financiar James Lee a admis că rambursările fiscale au susținut o parte din această evoluție.

„Acest beneficiu se va estompa în restul anului”, a declarat Lee săptămâna trecută.

Oficialul companiei a avertizat că deteriorarea sentimentului consumatorilor rămâne un factor de risc.

„Deși consumatorii s-au dovedit a fi rezistenți până acum, sentimentul a scăzut recent și urmărim îndeaproape comportamentul lor de cheltuieli”, a declarat James Lee.

Fenomenul a fost vizibil și în segmentul magazinelor discount. Burlington estimează că între 1,5 și 2 puncte procentuale din creșterea de 6% a vânzărilor comparabile au provenit din rambursările fiscale mai mari. În același timp, Ross Stores a raportat o creștere de 17% a vânzărilor comparabile, mult peste așteptările pieței.

La Wayfair, efectul rambursărilor fiscale a contribuit la compensarea impactului generat de majorarea prețurilor la carburanți.

„Consumatorul a reușit să reziste puțin datorită faptului că stimulentele au ajutat cumva”, a spus Kate Gulliver, director financiar al Wayfair.

Pe lângă rambursările fiscale, analiștii au identificat un alt factor care a susținut consumul: extinderea utilizării serviciilor de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”.

Datele analizate de Consumer Edge și citate de Janine Stichter arată că, în primul trimestru, utilizarea acestor servicii a atins niveluri record în aproape toate categoriile de venituri. Aproximativ 15%-17% dintre persoanele cu venituri de până la 150.000 de dolari au apelat la această metodă de plată, iar în rândul celor cu venituri peste acest prag procentul s-a apropiat de 13%.

Potrivit analistei, această tendință poate reprezenta un semnal că presiunile financiare sunt mai mari decât indică rezultatele actuale ale companiilor.

„Probabil există un anumit nivel de stres real sau un fel de retragere emoțională în toate grupurile de venituri la un anumit nivel, doar că nu vedem încă acest lucru în rezultatele câștigurilor”, a spus ea.

Stichter consideră că o parte dintre consumatori își ajustează deja comportamentul financiar fără ca efectele să fie încă vizibile în cifrele retailerilor.

„Poate că se retrag în alte domenii, poate că găsesc alte modalități de a efectua plăți”, a declarat Janine Stichter.

Deși majoritatea companiilor au raportat rezultate solide pentru primul trimestru, multe dintre ele au publicat estimări mai prudente pentru perioada următoare.

Walmart, de exemplu, a înregistrat o creștere de 7% a vânzărilor în primul trimestru fiscal, însă a menținut neschimbate prognozele pentru întregul an și a prezentat perspective mai rezervate pentru trimestrul al doilea.

Directorul financiar John David Rainey consideră că dispariția efectului rambursărilor fiscale va face mai vizibile presiunile generate de costurile ridicate ale combustibililor.

„Cred că veniturile fiscale mai mari au atenuat o parte din presiunea legată de prețurile mai mari la combustibili”, a spus Rainey.

Oficialul Walmart estimează că situația consumatorilor va deveni mai dificilă în lunile următoare.

„Întrucât ne aflăm într-o perioadă în care aceste rambursări de taxe nu ajung în mare parte, cred că și consumatorii vor simți mai mult din cauza acestei presiuni din cauza prețurilor mai mari la combustibili”, a declarat John David Rainey.

Și alte companii, inclusiv TJX și e.l.f. Beauty, au prezentat perspective sub așteptările Wall Street, deși rezultatele pentru primul trimestru au fost solide. Directorul general al e.l.f. Beauty, Tarang Amin, a descris situația consumatorilor drept una tot mai dificilă.

„Consumatorul are de suferit”, a declarat Tarang Amin.

Neil Saunders consideră că mesajele transmise de companii indică o încetinire a ritmului de creștere a consumului în lunile următoare.