Șefa Deutsche Bahn avertizează asupra riscurilor unui concurențe necontrolate pe piața transportului feroviar european

Șefa Deutsche Bahn, Evelyn Palla, a solicitat autorităților să stabilească un cadru politic clar și favorabil pentru piața transportului feroviar de lungă distanță, în contextul apariției unei concurențe iminente. Aceasta a subliniat că, fără reglementări eficiente, există riscul unei competiții necontrolate care ar putea avea efecte negative asupra majorității utilizatorilor serviciilor feroviare.

Declarația a fost făcută la Berlin, unde Palla a explicat că anunțul companiei italiene Italo privind începerea curselor de lungă distanță în Germania, începând cu anul 2028, reprezintă o provocare semnificativă pentru planificarea și gestionarea infrastructurii feroviare. Aceasta evidențiază nevoia unui sistem de reglementare mai bine definit pentru a asigura o utilizare echilibrată și eficientă a rețelei.

Italo intenționează să investească masiv în material rulant pentru a opera pe rutele München-Frankfurt-Köln-Dortmund, cu o frecvență orară, și München-Berlin-Hamburg, la fiecare două ore. Compania a solicitat garanții privind accesul la trasee avantajoase, care în prezent sunt gestionate de InfraGo, subsidiara Deutsche Bahn, sub supravegherea Agenției Federale pentru Rețele. Acest aspect este esențial pentru succesul operațional al noilor servicii.

Evelyn Palla a atras atenția că o concurență necontrolată poate conduce la reducerea ofertei de transport feroviar în zonele mai puțin populate. Aceasta ar putea afecta accesibilitatea și diversitatea serviciilor, în special în regiunile rurale, unde infrastructura este mai puțin dezvoltată și dependența de transportul public este mai mare.

În Germania, rutele de lungă distanță nu sunt acoperite de contracte-cadru pe termen lung, fiind repartizate anual în cadrul procesului de elaborare a orarului de circulație. Această situație complică planificarea pe termen lung pentru operatori și poate genera incertitudini în dezvoltarea serviciilor.

