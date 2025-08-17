Volodimir Zelenski a subliniat că linia de contact actuală reprezintă cea mai bună bază pentru discuții, menționând că Rusia nu a avut succes în regiunea Donețk și că Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii.

Liderul ucrainean a explicat că problema teritorială este crucială și, din acest motiv, trebuie discutată exclusiv într-un format trilateral între Ucraina, Rusia și SUA.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuţii […] Rusia încă nu are succes în regiunea Doneţk. Putin nu a reuşit să o cucerească în 12 ani, iar Constituţia Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă alături de Ursula von der Leyen, conform CNN.

Până în prezent, Rusia nu a dat semne că ar accepta o astfel de întâlnire, iar în cazul unui refuz, Zelenski a afirmat că trebuie impuse noi sancțiuni.

„Deoarece problema teritorială este atât de importantă, ea trebuie discutată doar de liderii Ucrainei şi Rusiei şi într-un format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia. Până acum, Rusia nu dă niciun semn că ar accepta o astfel de întâlnire, iar dacă refuză, atunci trebuie urmate noi sancţiuni”, a mai spus Zelenski.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi garanţii de securitate Ucrainei inspirate de NATO.

„Salutăm dorinţa preşedintelui Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei similare articolului 5”, a spus Ursula Von der Leyen în timpul unei conferinţe de presă la Bruxelles, conform AFP.

Amintim că preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO. Propunerea a fost formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, Zelenski a subliniat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, că declarațiile lui Donald Trump sunt mult mai importante pentru el „decât opinia lui Putin”.

„Ceea ce a spus preşedintele Trump despre garanţiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanţie de securitate”, a declarat Zelenski, aflat alături de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președintele ucrainean a enumerat mai multe necunoscute privind un astfel de aranjament.

„Dacă vor exista trupe pe teren, dacă va exista protecţie ca în alte ţări, în aer, ştiţi la ce mă refer. Vrem cu adevărat un răspuns la aceste întrebări pentru a înţelege ce înseamnă garanţiile de securitate”, a mai spus el.

Zelenski i-a mulţumit și Ursulei von der Leyen pentru sprijinul european.

„Am convenit asupra necesităţii unui armistiţiu pentru paşii diplomatici următori, a unor garanţii de securitate eficiente pentru Ucraina şi a menţinerii presiunii prin sancţiuni asupra Rusiei pentru a-i limita potenţialul viitor”, a scris el pe X.

