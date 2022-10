Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri de război sâmbătă, schimbând în total 102 deținuți, au confirmat atât Moscova, cât și Kievul, relatează CNN.

Din partea Ucrainei, un total de 52 de prizonieri s-au întors acasă ca parte a schimbului, a tranmis șeful biroului președintelui ucrainean, Andriy Yermak, printr-o postare pe Twitter.

Held another POWs swap. We got 52 our people out of the Russian captivity.

Among them are 12 NGU soldiers, including two of „Azov”, 18 Navy, 9 TRD and 3 AFU servicepersons, as well as 8 policemen, and 2 civilians. pic.twitter.com/LnQtq0dO28

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 29, 2022