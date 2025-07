Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat o serie de măsuri economice menite să stabilizeze finanțele publice ale României, afectate de un deficit bugetar în creștere și o datorie publică care a atins un prag critic. Detaliile pachetului au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă susținute de cinci miniștri ai Executivului, în frunte cu vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

La doar o zi de la declarațiile premierului, mai mulți membri ai Guvernului lui Ilie Bolojan au oferit lămuriri suplimentare privind pachetul fiscal ce va intra în vigoare de luna viitoare.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Victoria, vicepremierul Tanczos Barna, împreună cu miniștrii Finanțelor, Sănătății, Educației și Muncii, au explicat măsurile asumate de Guvern pentru a combate deficitul bugetar.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că este vorba despre „primul pachet de măsuri care vizează corectarea deficitului bugetar”, un demers esențial pentru stabilitatea financiară a României. Acesta a punctat că presiunea timpului și contextul electoral au întârziat adoptarea acestor decizii, însă situația actuală necesită acțiuni ferme.

„Primul lucru care trebuie adresat sunt deficitele gemene, această situație creată în ultimii 10-12 ani. Creșterea accelerată a datoriei publice și deficitul bugetar trebuie corectate în viitorul apropiat. Trebuie să spunem deschis că deficitul bugetar este nesustenabil fără măsurile de corecție. Suntem presați de timp, am avut o perioadă cu foarte multe alegeri.

Este primul pachet care vizează corectarea deficitului bugetar, pentru care, așa cum am spus, Guvernul a decis să-și asume răspunderea. Suntem în fața unei provocări majore în ceea ce privește viitorul fiscal-bugetar al țării, dar această provocare poate fi transformată într-o oportunitate, dacă sunt luate deciziile ferme și se implementează reformele necesare pentru a crea un stat mai suplu, un stat care respectă mai mult cetățeanul, un stat care oferă servicii mai bune.

Suntem presați de timp, pentru că am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, am avut o perioadă în care România și-a asumat, prin mai multe documente, și nu într-un detaliu o să vină domnul Niști și o să explice, aceste corecții fiscal-bugetare. Atât Uniunea Europeană cât și agenția de rating cu care am vorbit în zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente. Motiv pentru care am elaborat acest pachet”, a precizat Tanczos Barna.