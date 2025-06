Potrivit lui Nazare, măsura ar fi generat costuri suplimentare pentru bugetul public, ar fi dus la fragmentare decizională și ar fi crescut birocrația.

Nazare a explicat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are deja direcții regionale, astfel că înființarea unor structuri județene ar fi creat o arhitectură instituțională fragmentată și mai puțin eficientă. El a subliniat că decizia de anulare a înființării acestor structuri urmărește menținerea unui sistem clar și coerent, eliminând cheltuielile și angajările publice inutile.

”Eficientizare ANAF: Azi am anulat înfiinţarea structurilor teritoriale judeţene ale Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF. Activitatea structurilor judeţene urma să înceapă la 1 iulie şi ar fi generat costuri suplimentare pentru bugetul public, fragmentare la nivel decizional şi birocraţie în plus, DGAF având în prezent şi direcţii regionale”, a scris, luni seară, pe Facebook, Alexandru Nazare .

Ministrul a adăugat că România nu-și permite o expansiune instituțională care să genereze o birocrație suplimentară. În schimb, următorul pas este creșterea eficienței manageriale printr-un sistem centralizat de coordonare care să performeze la nivel înalt.

Guvernul a motivat abrogarea prin necesitatea evitării evaluărilor locale disparate, care nu iau în calcul o viziune unitară asupra riscurilor, dar și pentru a preveni costurile administrative suplimentare. Astfel, autoritățile urmăresc o organizare mai eficientă și o reducere a cheltuielilor publice în cadrul luptei antifraudă.

”Prima săptămână de când am preluat, din nou, portofoliul Finanţelor. Ce am găsit şi cum arată România astăzi, faţă de acum cinci ani – în perioada primului meu mandat? Am regăsit o economie vulnerabilizată în timp şi o fundaţie bugetară tot mai instabilă.

Ani la rând ni s-a spus că România creşte. Ni s-a livrat iluzia unei economii în plin avânt, dar în realitate creşterea a fost împinsă în principal prin consum. S-au justificat astfel cheltuieli pe care, de fapt, nu ni le permiteam. Am uitat că nu cheltuiam banii noştri – ci, în cea mai mare parte, bani împrumutaţi”, spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.