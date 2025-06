Acesta a afirmat că, în perioada scursă de la primul său mandat, s-a conturat un model economic bazat pe consum și pe împrumuturi tot mai costisitoare. În opinia sa, economia a fost vulnerabilizată progresiv, în timp ce bugetele au fost construite pe estimări nerealiste de venituri și pe cheltuieli constant subevaluate.

Potrivit lui Nazare, ani la rând, românilor li s-a livrat imaginea unei economii în creștere, dar în realitate această evoluție a fost susținută artificial. El a atras atenția că statul a cheltuit bani împrumutați, comportându-se de parcă resursele ar fi fost nelimitate.

”Prima săptămână de când am preluat, din nou, portofoliul Finanţelor. Ce am găsit şi cum arată România astăzi, faţă de acum cinci ani – în perioada primului meu mandat? Am regăsit o economie vulnerabilizată în timp şi o fundaţie bugetară tot mai instabilă.

Ani la rând ni s-a spus că România creşte. Ni s-a livrat iluzia unei economii în plin avânt, dar în realitate creşterea a fost împinsă în principal prin consum. S-au justificat astfel cheltuieli pe care, de fapt, nu ni le permiteam. Am uitat că nu cheltuiam banii noştri – ci, în cea mai mare parte, bani împrumutaţi”, spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.