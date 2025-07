Într-un interviu acordat RFI, vicepremierul subliniază că întreprinderile de stat din sectorul transporturilor funcționează ineficient. El menționează necesitatea unei transformări profunde în cadrul CFR. Pe care o vede ca o instituție în care remunerațiile managerilor au atins, în opinia sa, sume exagerate, chiar scandaloase.

Tanczos Barna susține că „facem diferența între companii și companii. Avem companiile din domeniul transporturilor, care sunt companii ineficiente, pe pierdere, datornice la stat și unde se mai laudă și directorii că nu sunt săraci, că au 11.000 de euro salariu. Da, acea persoană trebuia dată afară imediat de Ministerul Transporturilor și acolo trebuie făcută o reformă serioasă, pentru că CFR-urile practic sunt companii care trăiesc din banul public și unde salariile din păcate au ajuns la un nivel obraznic, aș putea să spun nesimțite”.

Tanczos Barna și companiile românești

Vicepremierul oferă și un exemplu pozitiv din rândul companiilor de stat: „Trebuie să aduc un contra-exemplu, Hidroelectrica, o companie listată la Bursă, o companie care crește an de an pe piața națională, o companie care are investiții de ordinul miliardelor de lei și o companie care anul acesta a virat la bugetul de stat peste trei miliarde de lei”, citează Mediafax.

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, declara în urmă cu câteva săptămâni că încasează lunar peste 11.000 de euro, sumă care provine din salariu și din închirieri de proprietăți din Dubai și România:

„În concepţia unora, probabil, angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună”.

Probleme cu omenii de la conducere

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat că 21 din cele 33 de persoane cu funcții de conducere de la nivel central al Direcției Generale Antifraudă au fost eliberate din funcție în cursul zilei de azi.

„După schimbările la Direcția Regională Antifraudă București şi stoparea cheltuielilor şi birocrației inutile cu structurile județene, trecem la următorul pas – schimbări la nivel central”, a transmis Nazare, pe pagina sa oficială de Facebook.

Prin urmare, 21 dintre cei 33 de conducători din structura centrală a DGAF au fost înlocuiți astăzi. „Schimbări importante se fac și la nivel de inspectori, acolo unde a lipsit implicarea şi acțiunea reală în combaterea evaziunii fiscale. Promovăm performanța şi operăm schimbări acolo unde, de ani de zile, activitatea este ineficientă”, susține Nazare.

Se așteaptă, în continuare: o prezență mai accentuată în teren, bazată pe analize temeinice de date, Intervenții bine direcționate, profesioniste și lipsite de excese, fondate pe evaluări de risc, Rezultate concrete în lupta cu evaziunea fiscală.

„O mai bună conformare fiscală începe cu o mai bună conformare a celor care au rolul să colecteze eficient veniturile la buget”, a transmis ministrul.