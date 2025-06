Tanczos Barna, viceprim-ministru și fost ministru de Finanțe, a spus că, în ultimele șase luni, cel mai important lucru a fost recâștigarea încrederii în Guvernul și economia României, atât în țară, cât și în afara ei. Acest lucru s-a văzut și prin scăderea dobânzilor în lunile februarie, martie și aprilie.

Conform lui, România a fost afectată și de probleme externe, cum ar fi conflictul comercial dintre SUA și Uniunea Europeană, dar și de războaiele care se desfășoară aproape de granițele țării. Tanczos Barna a menționat că încrederea recâștigată s-a reflectat și în evaluările făcute de agențiile de rating în primăvară. El a subliniat că este important ca această încredere să fie menținută și că este nevoie de un pachet de măsuri pentru a păstra direcția actuală.

Chiar dacă România are o perspectivă negativă din partea agențiilor de rating, politicianul a spus că este important să se evite o retrogradare. Acest lucru ar putea fi posibil dacă se iau măsuri pentru a crește veniturile și pentru a reduce cheltuielile de funcționare ale statului.

Tanczos Barna a spus că este important ca bugetul țării să rămână echilibrat și în perioada următoare. El a adăugat că nu își poate imagina ca ministerele să nu facă reforme, să nu reducă cheltuielile și să nu renunțe la unele privilegii. A spus că acestea sunt cele mai importante măsuri care trebuie luate cât mai curând.

Țara a trecut printr-o perioadă complicată, marcată de campania electorală și alegerile prezidențiale. Potrivit lui, România a fost aproape de o criză politică majoră, dar a fost evitată.

Acum, coaliția de guvernare este formată din partide pro-europene și este momentul să meargă mai departe cu un set de măsuri care să stabilizeze bugetul — atât prin creșterea veniturilor, cât și prin reducerea cheltuielilor, spune el.

Tanczos Barna a mai spus că un alt aspect foarte important este ca aceste măsuri să fie gândite astfel încât să nu afecteze creșterea economică, chiar dacă este una mică, dar vizibilă.

El a declarat că, în ciuda problemelor internaționale, economia României este stabilă, funcționează bine și are o ușoară creștere. Conform lui, această economie trebuie sprijinită în continuare pentru a putea face față perioadei care urmează.

„Nu pot să concep ca, într-o asemenea situaţie, ministerele să nu facă reformă, să nu reducă cheltuielile de funcţionare şi să nu anulăm privilegii. Acestea sunt cele mai importante măsuri care trebuie luate în viitorul apropiat.

Am fost într-o perioadă mai complicată, ok, era campanie electorală, am avut alegeri prezidenţiale, am fost foarte aproape de un dezastru politic, am scăpat de acest dezastru, suntem partide pro-europene în această coaliţie şi trebuie să mergem mai departe cu acest pachet de măsuri pentru a stabiliza bugetul pe partea de venituri şi pentru a reduce cheltuielile.

Şi al treilea element foarte important, acest pachet trebuie gândit în aşa fel încât să păstrăm această minimă creştere economică pe care o constatăm şi acum”, a precizat politicianul.