Retailerul german desfășoară în această perioadă o campanie amplă de recrutare, având disponibile aproximativ 90 de posturi. Nivelul salariilor este prezentat transparent, inclusiv în anunțurile stradale.

Conform informațiilor din ofertele de angajare, pentru poziții precum lucrător comercial sau angajat în depozit, Lidl propune un venit mediu brut lunar de circa 7.350 de lei. Pachetul salarial include salariul de bază, tichete de masă, bonusuri și diverse sporuri, în funcție de programul de lucru și specificul postului.

Date neoficiale, bazate pe raportările angajaților pe platforma undelucram.ro, indică faptul că salariul net poate ajunge la aproximativ 6.000 de lei pe lună pentru un angajat cu experiență, atunci când sunt incluse tichetele și bonusurile.

Nivelul salarial oferit este semnificativ peste salariul minim brut pe economie, stabilit în 2025 la 4.050 de lei, dar și peste media veniturilor din retailul românesc. Remunerația diferă în funcție de poziția ocupată: un vânzător full-time poate avea un salariu net lunar cuprins între 3.200 și 4.000 de lei, la care se adaugă tichete de masă, prime și bonusuri.

În plus, pachetul salarial include beneficii precum asigurare medicală, zile libere suplimentare și acces la programe de formare profesională.

Există și poziții cu remunerații considerabil mai ridicate. Potrivit datelor publicate pe platforma undelucram.ro, un Retail Trainer poate avea un salariu net de aproximativ 7.500 de lei, în timp ce un Project Management Associate ajunge la un venit de circa 7.600 de lei, incluzând bonusul lunar și tichetele de masă.

Tot conform aceleiași surse, un Achizitor Expansiune — specialist responsabil de identificarea, negocierea și achiziționarea de noi spații sau terenuri pentru companie — poate câștiga până la 13.000 de lei net lunar.

Datele colectate pe platformă indică faptul că Lidl este cel mai apreciat angajator din retailul alimentar în 2025, obținând un scor de 3,82 din 5, pe baza a aproape 1.500 de evaluări. În Germania, un casier Lidl poate câștiga aproximativ 2.775 de euro pe lună și beneficiază, de asemenea, de un pachet de avantaje.