„A început o perioadă în care numărul de opțiuni pentru candidați crește, însă trebuie menționat că aceste opțiuni se adresează în special candidaților din segmentul entry level, care au maximum doi ani de experiență. Chiar dacă vorbim despre o creștere contextuală a activității, creată de cele două momente – Black Friday și sărbătorile de iarnă – doar 10% dintre pozițiile postate sunt part-time și mai puțin de 5% sezoniere”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cele mai mari creșteri ale angajărilor s-au înregistrat în call-center/BPO, unde numărul de joburi a urcat cu 80% față de septembrie, în industria alimentară, cu un avans de 17%, și în sectorul serviciilor, cu 5%. În cifre absolute, angajatorii din call-center/BPO au scos pe piață aproximativ 6.400 de locuri de muncă, cei din industria alimentară 3.300, iar companiile din servicii 3.400 de poziții.

Nevoia de personal a crescut și în retail, turism, precum și în transport și logistică, segment care include și firmele de curierat. Dintre toate, retailul rămâne cel mai mare angajator, cu aproape 6.500 de joburi disponibile, deși volumul de recrutări a rămas la un nivel similar cu cel din luna precedentă.

„Angajatorii au acum nevoie de mai mulți operatori în call-centere, de mai mulți lucrători comerciali, în depozite, personal pentru restaurante și unități de cazare, dar și șoferi sau livratori. Sunt job-uri care atrag nu doar tineri, ci și candidați care au peste 40 de ani, care se află în acest moment în căutarea unui loc de muncă și care se pot angaja acum mai rapid decât în alte perioade ale anului”, mai spune Roxana Drăghici.

Platforma eJobs.ro afișează în prezent 2.800 de locuri de muncă pentru operatori call-center, 2.000 de poziții pentru curieri și livratori, 2.600 pentru lucrători comerciali și 2.400 pentru lucrători în depozit. Ofertele sunt completate de cele publicate pe iajob.ro — platformă dedicată candidaților fără studii superioare — unde sunt disponibile încă 2.000 de joburi în call-center, 2.400 în depozite, 900 în curierat și 500 în retail.

În ultima lună, anunțurile din aceste sectoare au generat aproximativ 900.000 de aplicări. Retailul a atras cele mai multe interacțiuni, cu 355.000 de aplicări, urmat de servicii (130.000), call-center/BPO (121.000), turism (96.000), transport și curierat (90.000) și industria alimentară (93.000). Majoritatea candidaților care aplică pentru aceste roluri au cel mult doi ani de experiență profesională.

Datele Salario, comparatorul salarial eJobs, arată că un curier câștigă, în medie, 4.000 de lei net pe lună. Salariul mediu pentru un lucrător comercial ajunge la 3.800 de lei, în timp ce un angajat din depozit încasează circa 3.500 de lei. În industria alimentară, media salarială netă este de 4.300 de lei, iar în turism urcă la 4.100 de lei. Valorile reprezintă medii naționale, incluzând și salariile din orașele mici, însă în marile centre urbane – București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași – câștigurile pot fi cu 40-50% mai mari, mai ales pentru angajații care lucrează în ture sau în weekend.

În total, pe eJobs.ro sunt active aproximativ 24.000 de joburi, iar alte 8.000 sunt listate pe iajob.ro, platformă creată pentru recrutări rapide, fără CV și fără etapele clasice ale unui proces de angajare.