Acțiunile companiei OMV Petrom (SNP) nu mai fac parte din indicii FTSE Global All Cap, după ce nu au îndeplinit criteriul de lichiditate necesar menținerii în acești indici.

Anunțul a fost făcut de Bursa de Valori București, ca urmare a revizuirii semestriale realizate de furnizorul global de indici FTSE Russell, cu aplicare începând cu 23 martie 2026. Această decizie reflectă importanța lichidității pentru companiile românești care doresc vizibilitate internațională și atragerea de noi investitori.

Perioada de evaluare a lichidității acțiunilor OMV Petrom a acoperit intervalul ianuarie – decembrie 2025. Conform metodologiei FTSE Russell, companiile care nu ating nivelul minim de lichiditate sunt excluse din indicii globali.

OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap doar după cel puțin 12 luni de absență, cu condiția respectării cumulativ a criteriilor de lichiditate și a altor cerințe de eligibilitate.

Începând cu luna martie 2026, România va fi reprezentată în indicii FTSE Russell prin 12 companii. În indicii FTSE Global All Cap vor fi prezente 8 companii:

Banca Transilvania (TLV)

Electrica (EL)

Hidroelectrica (H2O)

MedLife (M)

Nuclearelectrica (SNN)

One United Properties (ONE)

Teraplast (TRP) și

TTS Transport Trade Services (TTS)

În indicii FTSE Global Micro Cap vor fi incluse 4 companii:

Arobs Transilvania Software (AROBS)

Bursa de Valori București (BVB)

Purcari Wineries (WINE)

Simtel Team (SMTL)

Menținerea acestor companii în indicii internaționali asigură continuitatea vizibilității pieței de capital românești și atragerea de investitori globali.

Promovarea României la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell în 2020 a reprezentat un pas important în dezvoltarea pieței de capital. Această recunoaștere a facilitat accesul la un univers investițional mai larg, a crescut cererea pentru activele românești și a îmbunătățit evaluarea companiilor listate.

În plus, în iunie 2025, furnizorul global de indici MSCI a încadrat piața de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată, confirmând gradul ridicat de accesibilitate al pieței pentru investitorii internaționali. În prezent, 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI, consolidând poziția României pe harta globală a investițiilor.