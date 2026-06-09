Ariston raportează afaceri de 656 milioane de euro.Europa rămâne principalul pilon al afacerii

Ariston a raportat venituri nete de 656,1 milioane de euro în primul trimestru din 2026, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută în principal de cererea din Europa pentru soluții regenerabile și pompe de căldură, în special pe piața din Germania. Grupul și-a menținut profitabilitatea operațională la un nivel similar celui din 2025, însă fluxul de numerar și gradul de îndatorare au fost afectate de investițiile realizate și de contextul economic internațional. Datele au fost prezentate de companie în raportul financiar aferent primelor trei luni ale anului.

Ariston a încheiat primul trimestru din 2026 cu o cifră de afaceri netă de 656,1 milioane de euro, în creștere cu 1,2% comparativ cu nivelul de 648,2 milioane de euro înregistrat în primele trei luni din 2025.

Rezultatul a fost susținut în principal de evoluția favorabilă a piețelor europene și de interesul continuu pentru tehnologiile de încălzire bazate pe surse regenerabile. Din punct de vedere organic, afacerile grupului au rămas aproape stabile, înregistrând o scădere marginală de 0,3%.

Compania precizează că variațiile de perimetru, generate în principal de reconsolidarea operațiunilor din Rusia și de unele achiziții de dimensiuni reduse, au avut o contribuție pozitivă de 2,5%. În același timp, fluctuațiile valutare au redus rezultatul cu aproximativ 1%.

Potrivit reprezentanților grupului, performanța trimestrială a fost susținută de cererea pentru pompe de căldură, în special în Europa și mai ales în Germania. În schimb, piața centralelor pe gaz a continuat să fie slabă în majoritatea statelor europene, cu excepția Germaniei, unde au apărut prime semnale de redresare.

Pe continentul american, segmentul echipamentelor pentru încălzirea apei a resimțit o încetinire a cererii, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat vânzările regionale în luna martie.

Din perspectiva structurii de business, divizia Thermal Comfort a generat venituri de 602,9 milioane de euro, ușor sub nivelul raportat în aceeași perioadă a anului trecut. Divizia Combustion Technologies a înregistrat o creștere până la 28,4 milioane de euro, iar segmentul de componente a ajuns la 24,8 milioane de euro.

Analiza regională arată că Europa a rămas principalul motor de creștere al grupului, cu venituri de 484,8 milioane de euro, în urcare cu 5,6%. În schimb, regiunea Asia/Pacific & MEA a raportat afaceri de 109,3 milioane de euro, iar piețele din America de Nord și America de Sud au generat venituri cumulate de 62,1 milioane de euro.

La nivel operațional, Ariston Group a raportat un EBITDA ajustat de 64,7 milioane de euro și o marjă de 9,9%, similară celei consemnate în primul trimestru din 2025. EBIT-ul ajustat s-a situat la 34,1 milioane de euro, corespunzător unei marje de 5,2%.

Compania explică această evoluție prin investițiile realizate în dezvoltarea comercială, digitalizare, activități de cercetare și dezvoltare, precum și prin majorarea costurilor logistice asociate crizei din Orientul Mijlociu.

Deși rezultatele comerciale au rămas pe o traiectorie pozitivă, situația fluxurilor financiare a fost mai puțin favorabilă în primele trei luni ale anului.

Fluxul liber de numerar (FCF) a fost negativ, la 69,1 milioane de euro, comparativ cu un nivel negativ de 17 milioane de euro înregistrat în primul trimestru din 2025. Potrivit companiei, această evoluție reflectă atât dinamica sezonieră a capitalului de lucru, cât și impactul plăților aferente investițiilor semnificative efectuate în ultimul trimestru al anului trecut.

O parte dintre aceste plăți au fost transferate în 2026, ceea ce a influențat disponibilitățile de numerar din perioada analizată.

În același context, gradul de îndatorare financiară netă a crescut la 671 milioane de euro la finalul lunii martie 2026, față de 573,7 milioane de euro la sfârșitul anului 2025. Compania precizează că această evoluție este în concordanță cu profilul fluxului de numerar din primul trimestru.

Pentru întregul an financiar 2026, grupul își menține estimările anunțate anterior. Conducerea companiei anticipează o creștere organică a cifrei de afaceri cuprinsă între 1% și 4%, precum și o marjă EBIT ajustată situată între 7% și 8%.

Perspectivele sunt susținute de programele de eficientizare a costurilor, de revenirea treptată a cererii europene pentru soluții de încălzire, de stabilitatea segmentului dedicat apei calde menajere și de diversificarea portofoliului de produse.

În România, Ariston este prezentă prin compania Ariston Thermo România, cu sediul în București, activă pe piața soluțiilor pentru încălzire, apă caldă, pompe de căldură, climatizare și sisteme solare.