România rămâne printre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană. La ce produse și servicii plătesc românii cele mai mici prețuri

România continuă să se numere printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai reduse prețuri la bunurile și serviciile de consum, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor realizate de Eurostat. Deși inflația și scumpirile din ultimii ani au afectat puterea de cumpărare a populației, nivelul general al prețurilor din România rămâne cu mult sub media europeană.

Potrivit raportului, doar Bulgaria are un nivel al prețurilor mai redus decât România, în timp ce țări precum Danemarca, Irlanda, Luxemburg sau Suedia continuă să fie cele mai scumpe din Uniunea Europeană. Analiza are la bază prețurile din anul 2025 și compară costurile bunurilor și serviciilor în toate cele 27 de state membre ale UE.

Datele INS arată că indicele general al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației este de 65 în România, raportat la media Uniunii Europene, stabilită la 100. Acest lucru înseamnă că bunurile și serviciile cumpărate de români costă, în medie, cu aproximativ 35% mai puțin decât media europeană.

Singura țară cu un nivel mai redus al prețurilor este Bulgaria, unde indicele este 63. La polul opus se află Danemarca, cu un indice de 140, urmată de Irlanda (136), Luxemburg (132), Suedia și Finlanda (121). Cu alte cuvinte, pentru același coș de consum, locuitorii acestor state plătesc semnificativ mai mult decât media Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la categoria alimentelor și băuturilor nealcoolice din punctul de vedere al nivelului redus al prețurilor.

Indicele pentru această categorie este de 80, ceea ce înseamnă că produsele alimentare sunt, în medie, cu 20% mai ieftine decât media europeană. După România urmează Slovacia, cu un indice de 83, iar apoi Polonia și Cehia, ambele cu 90. La polul opus se află Luxemburg, unde indicele ajunge la 122, urmat de Danemarca, cu 121.

Raportul evidențiază și faptul că România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană pentru serviciile și produsele din categoria recreere, sport și cultură.

Indicele este de doar 63, ceea ce plasează România înaintea Bulgariei, care are un indice de 66. În schimb, Danemarca este cea mai scumpă țară din Uniune pentru această categorie, cu un indice de 141.

Și costurile legate de administrarea locuinței, apă, electricitate, gaze și alți combustibili sunt sub media Uniunii Europene.

România înregistrează un indice de 54, ceea ce înseamnă că aceste cheltuieli sunt cu aproape jumătate mai mici decât media europeană. Totuși, Bulgaria rămâne cea mai ieftină țară și la această categorie, cu un indice de 41.

În ceea ce privește îmbrăcămintea și încălțămintea, România are un indice de 90, iar pentru transport, indicele este de 80. Restaurantele și serviciile de cazare au un indice de 59, ceea ce plasează România printre cele mai accesibile destinații din Uniunea Europeană și din perspectiva turismului.

Deși nivelul prețurilor este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, raportul arată că puterea de cumpărare a românilor este încă sub media europeană.

Potrivit indicelui volumului PIB pe locuitor calculat la Paritatea Puterii de Cumpărare (PPC), România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația și peste Ungaria, care înregistrează 76%.

La polul opus se află Luxemburg, unde PIB-ul pe locuitor depășește media Uniunii Europene cu 139%, urmat de Irlanda, în timp ce Bulgaria și Grecia au cele mai reduse valori din UE.

Datele publicate de INS sunt bazate pe calculele realizate de Eurostat în iunie 2026 și folosesc informațiile privind prețurile de consum colectate în 36 de state europene. Comparațiile sunt realizate prin intermediul Parității Puterii de Cumpărare (PPC), un indicator care elimină diferențele generate de cursurile de schimb și permite compararea directă a costului aceluiași coș de bunuri și servicii între state.

Astfel, rezultatele reflectă diferențele reale de preț dintre țările europene și oferă o imagine asupra costului vieții și a puterii de cumpărare în fiecare stat membru al Uniunii Europene.