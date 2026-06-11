Prețurile produselor agricole au scăzut în UE la începutul lui 2026. România se află printre țările cu cele mai mari creșteri ale costurilor pentru fermieri

Agricultura europeană a început anul 2026 cu prețuri mai mici pentru produsele agricole, în timp ce costurile principalelor inputuri utilizate de fermieri au rămas relativ stabile. Datele publicate de oficiul european de statistică (Eurostat) arată că în primul trimestru al anului prețurile producției agricole din UE au continuat să scadă față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele trei luni din 2026, prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a fost cu 2,9% mai mic decât în primul trimestru din 2025. Ritmul de scădere a fost mai accentuat decât în ultimul trimestru al anului trecut, când diminuarea a fost de 1,7%.

În același timp, prețurile medii ale inputurilor agricole care nu sunt legate de investiții (precum energia, îngrășămintele sau furajele) au înregistrat o variație redusă, de minus 0,4%. Potrivit Eurostat, această evoluție continuă tendința de stabilitate relativă observată pe parcursul anului 2025, conform datelor publicate de Eurostat.

La nivelul statelor membre, prețurile producției agricole au scăzut în 19 țări ale Uniunii Europene. Cele mai mari diminuări au fost consemnate în Belgia, unde prețurile au fost cu 12,9% mai mici decât în primul trimestru din 2025, urmată de Germania, cu o scădere de 11%, și Lithuania, cu un declin de 10,8%.

În schimb, opt state membre au raportat creșteri ale prețurilor producției agricole. Cele mai importante avansuri au fost înregistrate în Malta, unde prețurile au urcat cu 14,8%, în Croatia, cu 8,5%, și în Finlanda, cu 5,5%.

În ceea ce privește inputurile agricole care nu sunt asociate investițiilor, prețurile au scăzut în 14 state membre. Cele mai mari reduceri au fost raportate de Germania, cu 3,8%, Olanda, cu 3,4%, precum și de Cipru și Portugalia, ambele cu câte 3,1%.

În celelalte 13 state membre au fost înregistrate creșteri ale costurilor pentru aceste inputuri. Cea mai accentuată majorare a fost consemnată în Lituania, unde prețurile au urcat cu 16,8%. România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană, cu o creștere de 5%, urmată de Irlanda, cu un avans de 3,6%.

Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al laptelui a scăzut cu 15,5% în primul trimestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, prețurile cerealelor au fost cu 11,7% mai mici decât în primele trei luni din 2025.

În categoria bunurilor și serviciilor utilizate în agricultură, îngrășămintele și produsele pentru ameliorarea solului s-au scumpit, în medie, cu 6,6% la nivelul Uniunii Europene. În schimb, prețurile furajelor au scăzut cu 4,9%, iar cele ale energiei au înregistrat un recul de 0,6%.

Raportul Eurostat indică astfel o continuare a tendinței de reducere a prețurilor produselor agricole în Uniunea Europeană, în paralel cu o evoluție relativ stabilă a costurilor principalelor inputuri utilizate de fermieri.