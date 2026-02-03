Serviciile foto-video de nuntă continuă să fie definite, în 2026, de o preferință clară pentru abordările clasice și naturale, potrivit studiului realizat de Fotografi-Cameramani.ro. Cercetarea a fost realizată în perioada 8–19 decembrie 2025, pe un eșantion de 341 de fotografi, cameramani și videografi din România, și a avut ca obiectiv identificarea principalelor tendințe din piață.

Datele arată că 77% dintre fotografi afirmă că mirii își doresc fotografii realizate în stil natural, urmate de stilul documentar (36%) și de cel cinematic „looks like film” (23%). Stilurile dark&moody și editorial sunt menționate marginal, fiecare cu câte 1,2%. În cazul videoclipurilor, 56% dintre specialiști spun că mirii preferă varianta clasică sau naturală, urmată de stilul cinematic (54%) și de cel documentar (43%).

Explicațiile din spatele acestor alegeri sunt detaliate de specialiștii din industrie, care subliniază legătura dintre durabilitatea estetică și dorința mirilor de a se regăsi în imagini.

„Stilul clasic/natural este preferat de către miri pentru că rezistă în timp. Mirii își doresc, în primul rând, să se recunoască pe ei în imagini, nu să vadă un filtru sau o editare «de sezon». E genul de fotografie pe care o poți privi și peste 10–20 de ani fără să simți că aparține unei mode trecătoare: culori exagerate, efecte prea evidente, tonuri care «îmbătrânesc» repede”, a explicat Radu Bejan, manager și producător de film la Imagine Art Studio, pentru Capital.ro.

În același context, Radu Bejan a vorbit despre particularitățile zilei nunții și despre modul în care dinamica evenimentului influențează abordarea foto-video.

„Mai este și un motiv practic: nunta e un eveniment intens, cu multe emoții și ritm rapid. În contextul acesta, abordarea naturală e cea mai sigură cale de a surprinde expresii autentice. Mulți miri vor o poveste curată și elegantă, în care prelucrarea să susțină momentul, nu să-l concureze”, a mai spus Radu Bejan.

Serviciile foto-video de nuntă includ tot mai frecvent ședințe realizate după eveniment, acestea fiind menționate drept cele mai solicitate opțiuni suplimentare. Conform studiului, ședințele de tip „Trash the dress” sau „Love the dress”, alături de cele „Save the date”, editarea în aceeași zi și albumele foto, se află în topul preferințelor mirilor.

Specialiștii observă că această tendință este strâns legată de nevoia de flexibilitate și de control asupra rezultatului final.

„Popularitatea acestor ședințe vine dintr-un motiv simplu: oferă libertate. În ziua nunții ai constrângeri: program, invitați, lumină, stres, rochia care trebuie «păstrată», locații limitate. După nuntă, toate acestea dispar. Mirii pot alege locuri spectaculoase (munte, mare, orașe vechi, spații industriale), pot încerca cadre mai îndrăznețe și pot obține imagini pe care, realist, nu le poți face între biserică și restaurant”, a declarat Radu Bejan pentru Capital.ro.

Aceste alegeri spun multe despre modul în care mirii se raportează la eveniment.

„Din ce văd eu, aceste alegeri spun două lucruri despre comportamentul mirilor: Caută experiențe, nu doar livrabile. Ședința devine un moment în sine, o extensie a poveștii, uneori chiar o mini-escapadă. Vor control. În ziua nunții, fotografia e mult despre «a prinde» momentul. După nuntă, e despre «a construi» imaginea, cu timp, răbdare și spațiu pentru creativitate”, a completat managerul Imagine Art Studio.

În ceea ce privește costurile, studiul Fotografi-Cameramani.ro arată că cele mai frecvent alese pachete foto se situează între 1.100 și 1.500 de euro, interval menționat de 50% dintre respondenți. Urmează pachetele cu prețuri între 900 și 1.100 de euro (45%) și cele între 700 și 900 de euro (35%). Doar 4% dintre fotografi indică pachete sub 500 de euro, iar 2% estimează vânzări pentru servicii de peste 3.000 de euro.

Pentru serviciile video, 57% dintre cameramani anticipează că pachetul de 1.100–1.500 de euro va fi cel mai solicitat, urmat de intervalele 900–1.100 de euro (51%) și 700–900 de euro (33%). Un segment important este și cel cuprins între 1.500 și 2.000 de euro, menționat de 29% dintre respondenți.

Diferențele dintre marile orașe și restul țării sunt resimțite, dar nu sunt singurul factor relevant.

„Nu am o statistică oficială, dar din propria experiență există diferențe între orașele mari, în special București, Cluj și restul țării. În aceste două orașe, bugetele tind să fie mai mari. În același timp, nu e doar despre oraș, ci și despre tipul nunții. Sunt regiuni unde ritmul și durata evenimentului diferă, iar asta influențează costul. De exemplu, în București întâlnești mai des nunți care se întind până dimineața, ceea ce înseamnă mai multe ore de acoperire, volum mai mare de material și, implicit, mai mult timp pentru postproducție. În Ardeal, sunt frecvent evenimente care se încheie mai devreme; chiar dacă sunt elegante și foarte bine organizate, logistica și durata pot fi diferite, ceea ce se reflectă în buget”, a precizat Radu Bejan.

În același răspuns, Radu Bejan a făcut referire la structura evenimentului și la modul în care aceasta influențează bugetul alocat serviciilor foto-video.

„Da, există o tendință de bugete mai mari în marile orașe, dar variabila decisivă rămâne «cum arată nunta» (durată, locații, număr de invitați, dinamica zilei) și nivelul de complexitate cerut la final. De asemenea, aceasta diferență de buget cred că se regăsește pe toata piața de servicii”, a mai spus specialistul.

În contextul creșterii costurilor și al așteptărilor tot mai ridicate privind termenele de livrare, fotografii și videografii sunt nevoiți să își adapteze constant modul de lucru pentru a menține un echilibru între calitatea materialelor și prețurile practicate. Radu Bejan, manager și producător de film la Imagine Art Studio, a explicat care sunt principalele direcții prin care acest echilibru este gestionat în practică.

„Echilibrul se ține, în practică, din trei zone: proces, comunicare și tehnologie. Proces mai bine standardizat. Cei care reușesc să rămână competitivi își pun ordine în workflow: selecție mai rapidă, pași clari de post-producție, back-up și livrare. Nu e vorba să te grăbești, ci să elimini timpul pierdut. Pachete mai clare și opțiuni modulare. În loc să promită «totul inclus», mulți merg pe structură: un pachet de bază foarte solid și extra-opțiuni (album premium, ședință after wedding, livrare urgentă). Asta ajută și mirii să-și construiască bugetul fără compromisuri confuze. Aportul AI, mai ales în fotografie. AI-ul începe să conteze în etape care consumau mult timp: sortare, selecție asistată, ajustări repetitive, reducerea zgomotului, uniformizare de culoare, uneori chiar retușuri fine. Când e folosit responsabil, AI-ul nu «înlocuiește» stilul fotografului, ci îi scurtează munca de rutină și îi lasă mai mult timp pentru partea importantă: consistență, detalii și control final. În video, presiunea rămâne mai mare (editarea e mai grea și mai lentă), dar și acolo se câștigă timp prin template-uri, organizare, proxy workflow și automatizări punctuale (transcriere, subtitrări, voiceover etc.)”, a declarat Radu Bejan.

Datele privind cererea arată o piață relativ stabilă pentru 2026. Aproximativ 44% dintre cameramani spun că au primit un număr similar de solicitări ca în 2025, în timp ce 15,5% anticipează mai mult de lucru. În același timp, 8% dintre cameramani știu deja că vor filma la peste 20 de nunți. Ritmul extrem de alert din ziua evenimentului este indicat drept principala dificultate, alături de presiunea termenelor de livrare și de costurile ridicate ale echipamentelor.

În acest context, Concursul Național de Fotografie și Videografie de Nuntă joacă un rol important în profesionalizarea pieței.

„Concursului Național de Fotografie și Videografie de Nuntă din România a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 13, iar în competiția actuală au fost înscrise peste 2.100 de fotografii și clipuri, câștigătorii fiind aleși de 110 specialiști din 32 țări. Cel mai mare impact al concursului anual este asupra pieței. Am văzut în toți acești ani cum de la o ediție la alta calitatea fotografiilor și a videoclipurilor înscrise în concurs a crescut într-un ritm impresionant. Oricine are curiozitatea, poate compara primele ediții ale concursului cu cele din ultimii ani. Diferențele arată cât de mult a crescut calitatea și nivelul fotografiei și a videografiei de eveniment în România. Acest lucru se reflectă în mod direct în piață. În urmă cu 10-15 ani, ocupația de fotograf de eveniment era de cele mai multe ori un job secundar și care putea fi făcut cu succes de aproape oricine avea un aparat foto și o oarecare sau proaspătă atracție către arta fotografică. Bariera de intrare în acest domeniu era deci la un nivel foarte jos, iar piața era oferantă pentru nou-veniți, deoarece numărul de nunți, botezuri era constant, iar standardele clienților foarte ușor de atins”, a declarat Ștefan Iorgulescu, fondator și CEO al Fotografi-Cameramani.ro, pentru Capital.ro

În declarația sa, Ștefan Iorgulescu a făcut referire la evoluția pieței și la schimbările apărute în domeniul fotografiei și videografiei de nuntă în ultimii ani.

„În prezent, un fotograf sau videograf, pentru a putea avea succes în acest domeniu, are de parcurs un drum mult mai lung și mai greu. Concurența este mult mai mare, calitatea fotografilor, a videoclipurilor și a serviciilor în general a crescut enorm. Concursurile au contribuit și amplificat în mod semnificativ acest trend. Acum nu mai este suficient să ai un echipament minim. Ai nevoie de un mix foarte echilibrat între talent, pasiune, echipament profesional, dar și abilități de antreprenor, marketer și om de vânzări. Este în continuare și va rămâne un job aproape “one man show”, deși în spatele unui fotograf sau videograf de succes, până la urmă a unui brand personal, stă de multe ori o mică echipă construită de acesta – de la editor, asistent până la un specialist în marketing și social media”, a subliniat Ștefan Iorgulescu.

Impactul concursului se reflectă și în modul în care clienții analizează și compară ofertele de pe piață, potrivit observațiilor specialiștilor din domeniu. Distribuirea pe scară largă, prin social media, a fotografiilor și videoclipurilor premiate a crescut nivelul de informare al mirilor, care ajung să consulte portofolii mai detaliat și să aibă așteptări mai clare atunci când aleg un furnizor.