NCC-RO pune la dispoziția firmelor finanțări de până la 45.000 de euro. Ghidul Solicitantului pentru primul apel a intrat în consultare publică

NCC-RO a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul 1 dedicat sprijinirii conformității cu Actul privind reziliența cibernetică (CRA). Documentul este disponibil începând de astăzi, în cadrul unui proiect european derulat de Centrul Național de Coordonare în domeniul securității cibernetice din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României. Apelul se adresează IMM-urilor din România, care vor putea obține finanțare nerambursabilă și sprijin tehnic pentru adaptarea la noile cerințe europene în materie de securitate cibernetică.

NCC-RO a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul 1 – „Sprijin financiar pentru conformitatea CRA”, document care stabilește regulile de accesare a finanțării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii. Ghidul este disponibil pe site-ul instituției și face parte din proiectul european „Strengthening the capacities of the National Coordination Center NCC-RO” – GA 101227737.

Documentul detaliază criteriile de eligibilitate, activitățile care pot fi finanțate, modelul de colaborare dintre întreprinderile mici și mijlocii și furnizorii specializați de servicii de securitate cibernetică, precum și bugetul disponibil, etapele de evaluare și contractare și regulile pentru pregătirea și depunerea proiectelor.

Bugetul apelului este asigurat în proporție de 50% din fonduri ale Uniunii Europene, prin Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), în cadrul Programului Europa Digitală, iar restul de 50% provine din fonduri naționale, prin bugetul de stat, administrate de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Proiectele selectate vor putea beneficia de o finanțare nerambursabilă de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a sprijinului acordat este de 45.000 de euro pentru fiecare proiect, în condițiile unei valori totale de cel mult 60.000 de euro, finanțarea fiind acordată sub forma unei sume forfetare.

Apelul este destinat IMM-urilor cu sediul în România, care vor depune proiecte în parteneriat cu furnizori specializați în servicii de securitate cibernetică și conformare la cerințele CRA. Prin acest mecanism, companiile pot obține atât sprijin financiar, cât și expertiză tehnică pentru identificarea obligațiilor care le revin, evaluarea gradului de conformitate și stabilirea măsurilor necesare respectării legislației europene privind securitatea produselor cu elemente digitale.

Printre activitățile eligibile se numără evaluările de securitate cibernetică, analizele de risc, testele de penetrare, evaluările de vulnerabilitate, auditurile tehnice, elaborarea documentației necesare demonstrării conformității cu CRA, dezvoltarea sau actualizarea proceselor interne privind managementul vulnerabilităților și gestionarea incidentelor de securitate. De asemenea, pot fi finanțate testarea și validarea produselor cu elemente digitale, precum și instruirea personalului implicat în dezvoltarea, administrarea sau securizarea produselor și serviciilor digitale.

Prezentând obiectivele acestui apel de finanțare, reprezentanții instituției au subliniat că inițiativa urmărește pregătirea mediului de afaceri pentru aplicarea noilor reguli europene și creșterea nivelului de securitate al produselor digitale dezvoltate în România.

„Prin acest prim apel, NCC-RO oferă companiilor româneşti sprijin concret pentru a se pregăti din timp pentru noile cerinţe europene de securitate cibernetică. Actul privind rezilienţa cibernetică nu înseamnă doar conformare, ci şi o şansă pentru IMM-uri de a dezvolta produse şi servicii digitale mai sigure şi mai competitive. Ne dorim ca firmele din România să aibă acces la finanţare, expertiză şi îndrumare practică, astfel încât securitatea cibernetică să devină parte firească din modul în care îşi dezvoltă activitatea”, a declarat Ana-Maria Buşoniu, Director general NCC-RO.

Aici puteți descărca Ghidul Solicitantului Apel 1 – Sprijin financiar pentru conformitatea CRA:

NCC-RO_Ghid-apel-1_Anexe