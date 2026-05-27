Economia României intră în zona de risc. CFA România avertizează: Leul se depreciază, iar recesiunea bate la ușă

Economia României continuă să transmită semnale de vulnerabilitate, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociaţia CFA România. Indicatorul de Încredere Macroeconomică aferent lunii aprilie s-a menținut aproape neschimbat, la 38,1 puncte, însă în spatele acestei stabilități apar perspective tot mai pesimiste privind evoluția economiei în următoarele 12 luni.

Analiștii financiari anticipează o depreciere continuă a leului, o încetinire puternică a creșterii economice și un risc semnificativ de recesiune în 2026. În același timp, inflația rămâne ridicată, iar piața imobiliară este considerată supraevaluată de majoritatea specialiștilor participanți la sondaj.

Datele publicate de Asociaţia CFA România arată că indicatorul condițiilor curente a scăzut ușor, cu 0,7 puncte, în timp ce componenta anticipațiilor a crescut marginal, cu 0,2 puncte. Per total, evoluția lunară a indicatorului a fost aproape nesemnificativă.

Cu toate acestea, nivelul de 38,1 puncte indică în continuare o încredere redusă în economia românească. Indicatorul este calculat pe o scară de la 0 la 100, unde valorile apropiate de 100 reflectă optimism puternic privind evoluția economică.

Potrivit Adrian Codirlaşu, climatul economic este afectat de aversiunea la risc generată atât de factori externi, cât și de dezechilibre interne.

“Pe fondul aversiunii la risc, cauzată atât de factori externi, cât şi interni, leul s-a depreciat, depăşind media anticipaţiilor atât, pentru orizontul de 6 luni, cât şi pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipaţiile privind creşterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanţial”, a declarat Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România.

Una dintre cele mai importante concluzii ale sondajului vizează evoluția cursului valutar. Aproximativ 80% dintre participanți estimează deprecierea monedei naționale în următoarele 12 luni.

Conform estimărilor medii:

cursul EUR/RON ar putea ajunge la 5,1650 lei în următoarele 6 luni;

pentru orizontul de 12 luni, analiștii estimează un nivel de 5,2252 lei pentru un euro.

Aceste prognoze vin într-un context marcat de incertitudini fiscale, deficit bugetar ridicat și presiuni externe asupra piețelor emergente.

Deprecierea leului poate avea efecte directe asupra ratelor bancare, costurilor de import și prețurilor de consum, alimentând presiunile inflaționiste deja existente în economie.

Participanții la sondaj estimează o rată a inflației de 7,41% pentru următoarele 12 luni. Deși nivelul este ușor mai redus față de exercițiul anterior, acesta rămâne considerabil peste ținta urmărită de Banca Naţională a României.

Datele arată că:

46% dintre respondenți anticipează scăderea inflației;

31% estimează o nouă creștere a prețurilor;

restul participanților se așteaptă la stagnare.

Persistența unei inflații ridicate afectează puterea de cumpărare a populației și limitează perspectivele unei relaxări rapide a dobânzilor.

Estimările privind evoluția PIB-ului României în 2026 s-au deteriorat puternic comparativ cu lunile anterioare. Analiștii CFA estimează acum o creștere economică medie de doar 0,4%.

Acest nivel este considerat extrem de redus pentru o economie emergentă și reflectă riscul unei perioade de stagnare economică sau chiar recesiune tehnică.

În paralel:

deficitul bugetar estimat pentru 2026 este de 6,4% din PIB;

datoria publică este anticipată să urce la 62% din PIB în următoarele 12 luni.

Creșterea datoriei publice și menținerea unui deficit ridicat pot pune presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare ale statului și asupra stabilității fiscale pe termen mediu.

Sondajul CFA România relevă și o percepție precaută asupra pieței rezidențiale.

Astfel:

Indicator piață imobiliară rezidențială Procent participanți Anticipează stagnarea prețurilor locuințelor în următoarele 12 luni 64% Consideră că proprietățile rezidențiale sunt supraevaluate 72% Apreciază că prețurile actuale sunt corect evaluate 28%

Evaluările vin în contextul dobânzilor încă ridicate și al încetinirii accesului la creditare.

În premieră, sondajul a inclus și o întrebare privind evoluția petrolului Brent, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al războiului din Iran.

Analiștii estimează un preț mediu de 93 de dolari pe baril în următoarele 12 luni. Chiar dacă nivelul este mai redus față de prognoza anterioară, acesta rămâne suficient de ridicat pentru a influența costurile cu energia și transportul la nivel global.

Indicatorul realizat de Asociaţia CFA România este publicat lunar de peste 14 ani și măsoară percepția analiștilor financiari asupra economiei românești pentru un orizont de timp de un an.

Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni și include răspunsurile membrilor CFA România și ale candidaților pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul este construit pe baza evaluărilor privind:

Componentă analizată în sondajul CFA România Descriere Mediul de afaceri Evaluarea condițiilor de funcționare și a climatului economic pentru companii Piața muncii Perspective privind ocuparea, șomajul și dinamica forței de muncă Veniturile populației Anticipații privind evoluția veniturilor la nivel macroeconomic Averea personală Percepția asupra evoluției patrimoniului gospodăriilor Condițiile macroeconomice interne și externe Evaluarea contextului economic național și global Inflația Anticipații privind evoluția generală a nivelului prețurilor Cursul valutar Prognoze privind evoluția EUR/RON Dobânzile și piața de capital Așteptări privind ratele dobânzilor și evoluția indicelui bursier BET

Nivelul actual al indicatorului confirmă faptul că percepția asupra economiei României rămâne fragilă, iar incertitudinile fiscale și geopolitice continuă să afecteze perspectivele de creștere pe termen mediu.