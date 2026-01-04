Potrivit editorialului publicat de jurnalistul Dan Andronic pe EVZ, SUA produc la începutul anului curent 13,8 milioane de barili de petrol pe zi, cu rezerve estimate la 68 de miliarde de barili, dar rămân vulnerabile față de Arabia Saudită (10 milioane barili/zi, 297 miliarde rezerve) și Rusia (9,8 milioane barili/zi, 107 miliarde rezerve).

Canada furnizează 5 milioane barili/zi, iar China extrage 4,3 milioane barili/zi pentru a reduce dependența de importuri. În contrast, Venezuela deține cele mai mari rezerve din lume, 303 miliarde barili, însă sub regimul Maduro extrăgea doar 1,1 milioane barili/zi.

„Istoria are un simț al umorului destul de macabru și o memorie care nu iartă, iar ceea ce vedem astăzi, 4 ianuarie 2026, pare desprins dintr-un scenariu pe care „sistemul” l-a scris în culise cu mult timp înainte. Un joc pe care marile puteri, SUA, China, Rusia îl înțeleg exact. O analiză făcută pe Sky News m-a determinat să intru mai tare în măruntaiele industriei petroliere. Și să le împărtășesc cu voi, cu viteza poștașului… În timp ce Nicolás Maduro privește cerul New York-ului prin ferestrele înguste ale unui centru de detenție din Brooklyn, discursul oficial de la Washington ne vinde o poveste despre moralitate și combaterea narcoterorismului. Însă, dacă dăm la o parte cortina de fum a acuzațiilor de trafic de droguri, descoperim o ironie tehnologică și geopolitică fascinantă! Cifrele de la acest început de 2026 developează o foaie matricolă în care SUA domină autoritar extracția de țiței cu un record de 13,8 milioane de barili pe zi (rezerve de 68 miliarde barili), însă rămân paradoxal vulnerabile în fața „elefanților” resurselor, precum Arabia Saudită, care pompează 10 milioane de barili pe zi (rezerve de 297 miliarde barili), sau Rusia, care rezistă la cota de 9,8 milioane de barili pe zi (rezerve de 107 miliarde barili). În timp ce Canada își securizează relevanța strategică furnizând 5 milioane de barili pe zi din nisipurile sale bituminoase (rezerve de 170 miliarde barili), iar China își forțează limitele geologice cu 4,3 milioane de barili pe zi (rezerve de 27 miliarde barili) pentru a nu depinde total de importuri, totul sub cifrele Venezuelei care, deși deține coroana absolută a rezervelor de 303 miliarde de barili, extrăgea sub regimul Maduro abia un umil 1,1 milioane de barili pe zi…”, a notat jurnalistul.

Problema principală este tipul de petrol. Petrolul ușor extras în SUA nu poate fi procesat eficient în rafinăriile americane, configurate pentru petrol greu, dens și vâscos, specific Venezuelei. În prezent, SUA importă peste 70% din petrolul greu necesar rafinăriilor, deoarece adaptarea infrastructurii ar fi costisitoare și de durată.

„America, gigantul care produce mai mult petrol decât oricine, avea o nevoie disperată de „noroiul” bituminos al celui pe care l-a numit, până ieri, inamicul public numărul unu. Adică de petrolul din Venezuela. Să ne înțelegem: la suprafață, cifrele par să-i dea dreptate lui Donald Trump. Producția americană a explodat datorită revoluției șistului (shale revolution), depășind cu mult Arabia Saudită, în timp ce Venezuela s-a prăbușit la nivelul unui producător secundar. Dar aici intervine detaliul tehnic pe care „consultanții” de la Casa Albă îl știu prea bine: petrolul nu este o marfă uniformă. Există o diferență fundamentală de densitate care dictează regulile jocului: Petrolul ușor (Light crude): Este cel extras prin fracking în SUA, fluid ca un „smoothie” și uneori aproape transparent. Petrolul greu (Heavy crude): Este acea substanță groasă, super-vâscoasă și lipicioasă (asemănătoare cu gudronul) pe care o găsești din abundență în Venezuela”, a explicat Dan Andronic.

Resursele globale de petrol greu sunt limitate, iar Venezuela devine astfel o miză strategică pentru SUA. Operațiunea din Brooklyn reflectă preocuparea americană de a controla aceste resurse și de a-și menține poziția dominantă în industria energetică globală, dincolo de spectacolul judiciar și de lupta împotriva drogurilor.