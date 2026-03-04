Annabel Schofield s-a născut pe 4 septembrie 1963, în Llanelli, Țara Galilor. Ea a crescut într-o familie apropiată de industria filmului. Tatăl său, John D. Schofield, a fost un producător britanic implicat în proiecte cinematografice importante din anii 1990.

Înainte de a ajunge în televiziunea americană, Annabel Schofield a devenit una dintre figurile reprezentative ale scenei de modă din Londra.

Anii 1980 au fost o perioadă de transformări majore în moda britanică, influențată de curentul New Romantics, de moștenirea stilului punk și de creațiile unor designeri cunoscuți. Printre aceștia se numără Vivienne Westwood și Katharine Hamnett.

Annabel Schofield era reprezentată de agenția londoneză Take Two și a apărut pe sute de coperte de reviste internaționale. Modelul a participat la numeroase ședințe foto pentru ediția italiană a revistei Vogue Italia.

De asemenea, ea a colaborat frecvent cu celebrul fotograf britanic David Bailey.

De-a lungul carierei sale, Annabel Schofield a participat la campanii publicitare pentru mai multe branduri internaționale. Printre acestea se numără Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon și Boots No. 7.

Un moment cunoscut din cariera ei a fost un spot publicitar pentru brandul Bugle Boy. În reclama respectivă, actrița apărea conducând un Ferrari negru prin deșert și rostea replica prin care întreba dacă persoana din fața ei purta blugi Bugle Boy.

La apogeul carierei de model, Annabel Schofield s-a mutat la Los Angeles pentru a încerca și o carieră în televiziune. Ea a obținut un rol în celebrul serial american Dallas, unde a apărut în 12 episoade difuzate în anul 1988. În producția TV a jucat alături de actorul Larry Hagman, cunoscut pentru rolul lui J.R. Ewing.

Personajul interpretat de Schofield, Laurel Ellis, era prezentat ca o femeie tânără, ambițioasă și seducătoare. Ea apare în sezoanele de mijloc ale serialului și aduce noi tensiuni în relațiile dintre personajele familiei Ewing.

Intrarea personajului Laurel Ellis în lumea intrigilor legate de petrol și putere din Texas a adus noi conflicte și relații complicate. Personajul este prezentat în serial ca un outsider care încearcă să își păstreze independența într-un mediu dominat de jocuri de influență și manipulare.