Fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, au transmis condoleanţe printr-o postare pe X, exprimându-şi tristeţea faţă de dispariţia lui Rob Reiner şi a soţiei sale, Michele. În mesajul său, Obama a subliniat contribuţia remarcabilă a regizorului în film şi televiziune şi implicarea sa în cauze umanitare.

„Realizările lui Rob în domeniul filmului şi televiziunii ne-au oferit unele dintre cele mai preţuite poveşti de pe ecran. Dar, în spatele tuturor poveştilor pe care le-a produs, se afla o credinţă profundă în bunătatea oamenilor – şi un angajament pe viaţă de a pune această credinţă în practică. Împreună, el şi soţia sa au dus o viaţă definită de un scop. Vor rămâne în amintire pentru valorile pe care le-au apărat şi pentru nenumăraţii oameni pe care i-au inspirat”, a scris fostul preşedinte.

Fosta vicepreşedintă Kamala Harris a descris cuplul Reiner drept „prieteni dragi” şi a remarcat impactul semnificativ al operei regizorului asupra culturii americane. În postarea sa, Harris a subliniat angajamentul lui Rob faţă de democraţie şi dragostea pentru soţia sa.

„Opera lui Rob Reiner a influenţat generaţii de americani. Personajele, dialogurile şi imaginile pe care le-a adus la viaţă în film şi televiziune sunt împletite în întreaga noastră cultură. Rob iubea ţara noastră, era profund preocupat de viitorul naţiunii noastre şi a luptat pentru democraţia americană. Rob şi soţia sa Michele se iubeau foarte mult. Erau prieteni dragi, iar Doug şi cu mine suntem devastaţi să aflăm de moartea lor. Gândurile noastre sunt alături de cei dragi lor în acest moment tragic”, a spus ea.

Nancy Pelosi, fostă preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, a descris evenimentul ca fiind „devastator” şi a evidenţiat rolul cuplului în susţinerea comunităţii şi implicarea lor civic. În declaraţia sa, Pelosi a accentuat colaborarea profesională şi personală dintre Rob şi Michele Reiner.

„Este greu să te gândeşti la cineva mai remarcabil şi mai excelent în toate domeniile şi eforturile pe care le-au întreprins. Rob era creativ, amuzant şi iubit. Şi în toate eforturile lor, Michele era partenera lui indispensabilă, resursa intelectuală şi soţia iubitoare”, a subliniat aceasta.

Pelosi a adăugat că Reiner „ţinea profund la oameni şi demonstra acest lucru în activităţile sale civice” şi că a fost „o figură iconică în lumea filmului, care ne-a făcut să râdem, să plângem şi să reflectăm odată cu filmele pe care le-a creat”.

Guvernatorul Gavin Newsom a transmis condoleanţe publice pentru pierderea regizorului şi a soţiei sale, evidenţiind atât realizările artistice ale lui Reiner, cât şi implicarea sa civică. Newsom a menţionat contribuţia lui Reiner la educaţie, drepturile civile şi alte cauze sociale.

„Rob a fost geniul cu inima mare din spatele atâtor poveşti clasice pe care le iubim, cu proiecte atât de diverse, de la «The Princess Bride» la «A Few Good Men». Empatia sa nemărginită a făcut ca poveştile sale să fie nemuritoare, învăţând generaţii întregi cum să vadă bunătatea şi dreptatea în ceilalţi – şi încurajându-ne să visăm mai mult. Această empatie s-a extins mult dincolo de filmele sale. Rob a fost un susţinător pasionat al copiilor şi al drepturilor civile – de la lupta împotriva marilor companii de tutun la lupta pentru egalitatea în căsătorie şi până la rolul său de voce puternică în educaţia timpurie. El a făcut din California un loc mai bun prin faptele sale bune. Rob va rămâne în amintire pentru filmografia sa remarcabilă şi pentru contribuţia sa extraordinară la umanitate”, a adăugat guvernatorul.

Primarul oraşului Los Angeles, Karen Bass, a caracterizat decesul lui Reiner drept „o pierdere devastatoare pentru oraş şi pentru ţară”, menţionând rolul său important în promovarea justiţiei sociale şi economice şi impactul pe care munca sa l-a avut asupra comunităţii locale.

„L-am cunoscut pe Rob şi am un respect enorm pentru el”, a spus Bass, adăugând că munca sa creativă şi angajamentul civic au influenţat profund viaţa multor persoane.

Actorul James Woods, care a colaborat cu Reiner la filmul „Ghosts of Mississippi”, a transmis un mesaj emoţionant pe X despre prietenia lor şi respectul reciproc, indiferent de diferenţele politice.

„Diferenţele politice nu au stat niciodată în calea dragostei şi respectului nostru reciproc”, a spus Woods.

Jeremy London a declarat că pierderea lui Reiner va lăsa „un gol la Hollywood care nu va putea fi umplut niciodată”, evidenţiind influenţa de durată a regizorului asupra industriei.

Comediantul George Wallace a postat pe X o fotografie alături de Reiner, exprimându-şi aprecierea printr-un mesaj simplu:

„Nimic altceva decât dragoste pentru tine”.

Actorul Elijah Wood şi-a exprimat şocul faţă de dispariţia regizorului şi a soţiei sale, descriindu-i pe cei doi ca fiind persoane remarcabile.

Sean Ono Lennon l-a numit pe Reiner „unul dintre cei mai mari din toate timpurile”, iar actriţa Roseanne Barr a transmis condoleanţe familiei şi copiilor cuplului, rugându-se pentru o justiţie rapidă în cazul morţii lor.