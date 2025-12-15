Acordul urmărește să faciliteze accesul la finanțare pentru agricultura românească, un sector cu o importanță economică majoră, care angajează peste 20% din forța de muncă – cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană – și contribuie cu aproximativ 4% la PIB-ul țării. Împrumutul semnat va sprijini accesul la finanțare, încurajând tinerii fermieri să preia activitățile odată cu pensionarea sau retragerea fermierilor mai în vârstă. Totodată, finanțarea va permite implementarea de inovații și creșterea productivității, generând beneficii pentru comunitățile locale și pentru mediu.

„Parteneriatul cu Agricover Credit demonstrează angajamentul nostru puternic față de creșterea sectorului agricol în România”, a spus vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris. „Finanțarea îmbunătățește accesul la resurse de care este mare nevoie pentru microîntreprinderi și sprijină tinerii fermieri dintr-un sector vital pentru Europa. Prin investițiile pe care le facem în acest domeniu, contribuim la reziliență și prosperitate comună.”

Agricover Credit, cea mai mare instituție financiară nebancară din România, acordă împrumuturi dedicate exclusiv fermierilor. Printre beneficiarii potențiali ai finanțării acordate prin împrumutul BEI se numără producătorii de grâu, fermierii din sectorul lactatelor și crescătorii de animale.

„Colaborarea noastră cu BEI reprezintă încă un pas înainte în gestionarea provocărilor cu care se confruntă microîntreprinderile agricole din România și continuă un parteneriat valoros care a sprijinit deja transformarea a numeroase ferme”, a spus directorul general al Agricover Credit, Serhan Hacisuleyman. „Această nouă facilitate va sprijini fermierii, ajutându-i să adopte tehnologii moderne și de-asemenea, va contribui la transformarea peisajului agricol românesc, asigurând fermierilor resursele necesare pentru a prospera, mai ales în aceste momente pline de provocări.”

Acordul sprijină practicile comerciale durabile, inovația tehnologică și echitatea socială. În plus față de împrumut, Agricover va beneficia de servicii de asistență tehnică pentru finanțare socială incluzivă (SIFTA) oferite de BEI prin platforma InvestEU, vizând actualizarea Codului de bună conduită pentru microcredite și dezvoltarea portofoliului, pentru a îmbunătăți oferta destinată micilor fermieri.