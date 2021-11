Ea ne-a vorbit despre previziunile privind cifra de afaceri în acest an, dar și despre planurile de investiții viitoare. Investițiile firmei în România au trecut cu mult valoarea de 250 milioane de euro. Proiectele lor au susținerea unor bănci recunoscute la nivel internațional, printre acestea BRD, Raiffeisen sau Erste Bank. Proprietățile de la noi din țară au depășit deja o suprafață totală de 2 milioane de metri pătrați.

Anul trecut, dezvoltatorii cehi au avut un profit net în România de peste 156 milioane lei. Tot anul trecut grupul CTP și-a arătat intenția de dezvoltare pe o arie totală de 10 milioane de metri pătrați până în 2023. Parte la acest plan în expansiune este și integrarea firmei în țări precum Austria, Germania, Olanda și altele.

Capital: Care este cifra de afaceri prognozata pentru anului 2021?

Ana Dumitrache: Pentru 2021, ne așteptăm să atingem pragul de 60 de milioane de euro, venituri exclusiv din chiriile parcurilor logistice CTP. Dacă adăugăm și serviciile de property management pe care le oferim clienților noștri, cifra de afaceri ar depăși 65 de milioane de euro, pentru întregul portofoliu CTP din România.

Capital: Ce profit progonozati la finalul acestui an?

Ana Dumitrache: Având în vedere volumul mare de investiții în care ne-am angajat în multiple orașe din România, costurile de finanțare și costurile cauzate de fluctuația de curs valutar, pentru întregul portofoliu, nu putem încă să vorbim despre profit. Strict din activitatea operațională, am putea să estimăm un profit de peste 40 de milioane de euro, dar acesta este folosit pentru acoperirea costurilor menționate anterior.

Capital: Care este bugetul de investitii pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

Ana Dumitrache: Estimăm investițiile finalizate în 2021 la aproximativ 100 de milioane de euro, la care am putea să adăugăm peste 150 de milioane de euro achiziții de business realizate de grupul nostru în acest an în România. Pentru anul următor avem planificate, doar pentru clădirile noi, peste 160 de milioane de euro, fără a lua în calcul achizițiile de teren sau alte transferuri de business, care fac parte din strategia noastră de dezvoltare.

Capital: Care sunt cele mai importante investii pe care compania dumneavoastra le-a realizat in acest an?

Ana Dumitrache: Toate investițiile noastre sunt gândite într-o perspectivă sustenabilă. În această logică se înscriu investițiile în proiectele majore pe care le-am dezvoltat. Mă refer la proiectul BUW 20-21, de 85.000 mp, din Vestul Bucureștiului, proiectul BUN 1, de 41.000 mp din Nordul Capitalei, precum și cele din restul țării, în special din Transilvania, din Timișoara, de 16.300 mp, Turda – 12.100 mp și Sibiu – 14.000 mp, orașe pe care noi le considerăm de importanță strategică.

Capital: Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

Ana Dumitrache: Pandemia de Covid-19 a fost o provocare atât pentru clienții noștri, cât și pentru colegii și colaboratorii noștri, afectându-ne și pe noi, implicit.

Un proces provocator a fost și listarea la Bursa din Amsterdam anul acesta, însă am reușit astfel să atragem mai multe fonduri către România și să reducem costul finanțării.

Mai nou, au apărut provocări din punct de vedere al fluctuației prețului la energie și gaz, în încercarea noastră de a oferi cel mai competent cost de ocupare pentru clienții noștri. În paralel, a apărut nevoia absolut necesară de a ne extinde echipa, datorită creșterii portofoliului.

Dar cum cu fiecare provocare depășită vin și succese, ne putem mândri cu deschiderea celui mai atractiv spațiu într-o comunitate preponderent industrială, mă refer la Clubhouse din CTPark Bucharest West care este, în momentul de față, un loc unic în România. Am creat acest loc cu gândul la confortul clienților și al angajaților, dotându-l cu toate facilitățile moderne, cu accent pe sustenabilitate. O prioritate a fost și modernizarea întregii infrastructuri din parc, prin edificarea pasarelei din acea zonă.

Capital: Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

Ana Dumitrache: Achiziția portofoliului Zacaria, unde vorbim despre hale care însumează o suprafață de aproximativ 112.000 mp, prin care am reușit să intrăm într-un oraș nou, Craiova, și am intarit prezența în orașe precum Sibiu, Arad, Oradea, este una dintre cele mai importante realizări din ultimul an. De asemenea, achiziția portofoliului Olympian, unde vorbim de circa 153.000 mp, extinzându-ne astfel prezența prin intrarea în Brașov și prin care Timișoara a devenit a doua locație ca suprafață pentru CTP. Am mai realizat achiziții de terenuri în Arad și Timișoara, atingând borna de 2 milioane mp în 14 orașe din România.

Un succes major a fost și câștigarea licitației organizate de Consiliul Județean Bihor, pentru realizarea Terminalului Cargo al Aeroportului Internațional Oradea. Vom realiza construcția clădirilor de tip depozite și hangare, a căii de rulare, a platformei de acces, rulare și garare a aeronavelor, precum și platforma de garare aferentă terminalului și pentru accesul auto.

Capital: Daca ar fi sa va caracterizati compania intr-o singura fraza, care ar fi aceea?

Ana Dumitrache: We do not build buildings, we build parks! – Nu construim doar hale industriale, ci dezvoltăm adevărate comunități în care integrăm parteneri și contribuim la calitatea experienței celor care trăiesc și locuiesc în zonele în care investim.