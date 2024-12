Anul 2023 a fost unul special pentru companie, fiind depășit pragul de 100 de restaurante pe plan local. De asemenea, anul acesta s-a investit în deschiderea a cinci locații noi în țară.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023?

În 2023, KFC România a adus cea mai semnificativă contribuție la performanța financiară remarcabilă a Grupului. Brandul a depășit 1 miliard de lei în vânzări pentru 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 12,5% comparativ cu anul anterior.

Ultimul trimestru al anului 2023 s-a dovedit a fi deosebit de profitabil pentru KFC, înregistrând o marjă EBITDA de 15,7%. Această performanță a consolidat rezultatele anuale ale brandului, care a încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 86,8 milioane lei, marcând o creștere de 26,5%.

Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

Sphera Group a publicat estimări consolidate, pentru toate cele 3 branduri (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) și pentru toate cele trei piețe (România, Republica Moldova, Italia), pentru anul 2024.

Conform acestora, anticipăm vânzări în restaurantele Grupului de peste 1,64 miliarde lei, reprezentând o creștere de 12,2% față de 2023, și un profit net normalizat de 95,7 milioane lei, cu 20,1% mai mare ca în anul precedent. În calitate de componentă semnificativă a portofoliului Sphera, KFC se aliniază strategiei generale de creștere.

Ce investiții ați realizat în ultimul an?

2023 a fost anul în care am depășit borna de 100 de unități pe plan local, deschizând 8 restaurante în diferite zone ale țării: Dolj, Buzău, Sibiu, Alba, Giurgiu, Olt, Arad, Hunedoara și Ialomița. În ceea ce privește investițiile de anul acesta, până în prezent am inaugurat cinci restaurante noi: KFC Drive Thru Prima Shops Sibiu, KFC Argeș Mall, KFC Promenada Craiova Drive Thru și, în premieră pentru orașele respective, KFC Drive Thru Hunedoara și KFC Drive Thru Sinaia Plaza. Până la finalul anului, mai avem planificată încă o deschidere.

În total, anul acesta vom investi aproximativ 69 milioane lei în dezvoltare la nivelul Grupului Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell), concentrându-ne pe trei direcții strategice: expansiunea rețelei de restaurante, remodelări în unități existente și digitalizare. Nu în ultimul rând, ne consolidăm angajamentul față de sustenabilitate, prin implementarea de practici responsabile în întregul lanț valoric, precum și prin sprijin financiar și cu produse acordat comunităților.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

Piața muncii reprezintă o provocare semnificativă pentru sectorul HoReCa, reflectând tendințe mai largi la nivel național și global. Este rezultatul unui cumul de factori, printre care scăderea demografică și modificările în structura forței de muncă, ce au impact asupra multor industrii, iar sectorul nostru nu face excepție. În plus, dinamica actuală a pieței muncii încurajează o mobilitate crescută a angajaților între diferite domenii și poziții, ceea ce necesită o abordare flexibilă și inovativă în gestionarea resurselor umane.

O altă provocare rămâne inflația. Deși în scădere, nivelul este încă ridicat, peste media Uniunii Europene, ceea ce ne determină să fim atenți la nivel de costuri și să venim cu oferte pentru consumatori prietenoase cu bugetul.

Prioritar pentru noi este să menținem calitatea produselor și serviciilor, în ciuda acestor presiuni financiare. Nu am făcut și nu vom face compromisuri la capitolul calitate, iar reducerea porțiilor este exclusă. Provocarea e să găsim echilibrul potrivit între nevoile tuturor celor implicați – clienții care urmăresc raportul calitate-preț, investitorii care așteaptă rezultate, angajații în care trebuie să investim permanent și comunitățile pe care vrem să le sprijinim în continuare.

Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

Principalul nostru diferențiator constă în utilizarea cărnii proaspete de pui, în contrast cu practica „from freezer to fryer” (produse congelate) a majorității brandurilor din industria restaurantelor cu servire rapidă (QSR). Am dezvoltat un lanț de aprovizionare și procese operaționale optimizate pentru a lucra cu materie primă proaspătă, ceea ce ne permite să oferim clienților produse de o calitate și gust superioare.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

Căutăm persoane entuziaste, cu o atitudine pozitivă și orientare spre client, indiferent de experiența lor anterioară. Procesul nostru de recrutare este riguros, dar echitabil. Acesta include mai multe etape pentru a ne asigura că identificăm candidații potriviți.

Odată ajunși în echipa KFC, angajații beneficiază de un program amplu de training și sprijin pentru dezvoltare continuă atât profesională, cât și personală. Spre exemplu, aceștia au acces gratuit la o platformă online cu peste 750 de cursuri (E-learn@Sphera), care acoperă o varietate de aptitudini și interese, de la limba engleză la project management sau Excel. De asemenea, organizăm seminarii pe teme precum wellbeing sau educație financiară pentru a sprijini bunăstarea angajaților noștri.

Asigurăm și susținem dezvoltarea unei cariere. În 2023, aprox. 80% dintre noile poziții au fost ocupate prin promovarea angajaților existenți. Acest lucru motivează și fidelizează.

Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an?

Prin Meniul Zilei de Mâine, platforma noastră de CSR, am colaborat cu zeci de asociații și fundații, printre care SOS Satele Copiilor, Asociația Zi de Bine, World Vision, Institutul de Fapte Bune, pe care le-am sprijinit cu peste 1 milion de lei. Suportul a constat în donații în bani pentru nevoi alimentare și educaționale, produse și obiecte necesare beneficiarilor, precum și redirecționarea impozitului pe profit.

Combaterea risipei alimentare este un alt punct cheie pe agenda noastră de CSR. Prin inițiativa „Harvest”, am donat 5 tone de alimente în 2023. Am contribuit atât la reducerea risipei, cât și la sprijinirea persoanelor din comunitățile dezavantajate.

Anul acesta, dar și pe termen mediu, vom continua să sprijinim persoanele vulnerabile pentru acoperirea nevoilor de hrană și educație, în cadrul platformei Meniul Zilei de Mâine, precum și prin programul Harvest, de donare de produse.

Cum ați caracteriza mediul economic din România?

Mediul economic din România se află într-o fază de maturizare. Candidatura pentru a deveni membră OECD este o confirmare a pașilor importanți făcuți. Digitalizarea economiei progresează rapid la nivelul mediului privat. Acest lucru deschide noi canale de distribuție și modele de afaceri, inclusiv în sectorul nostru.

Migrația forței de muncă rămâne însă o mare provocare pentru întreg mediul de afaceri – atât brain drain, cât și personal necalificat. Acest lucru pune presiune pe majoritatea businessurilor. Există și o parte pozitivă – banii trimiși acasă de cei plecați susțin consumul intern.

Totodată, dezvoltarea mediului de afaceri este încetinită de o serie de factori semnificativi. Printre aceștia se numără nivelul ridicat de taxare, birocrația excesivă și impredictibilitatea reglementărilor. Aceste provocări creează obstacole pentru companiile care doresc să se extindă și să investească. Astfel, afectează potențialul de creștere și inovație. O abordare mai echilibrată și predictibilă din partea autorităților în ceea ce privește cadrul fiscal și de reglementare ar putea stimula semnificativ dezvoltarea mediului de afaceri și ar încuraja investițiile pe termen lung.

Cum vedeți viitorul economic al țării?

Privind mediul economic din România, vedem un tablou complex, dar în general pozitiv. Începutul anului ne-a adus semnale încurajatoare, care ne fac să fim optimiști în privința creșterii economice pentru restul anului 2024. Indicatorul de percepție economică al Comisiei Europene e la cote mari. Datele INS arată un consum în creștere – tendințe care susțin creșterea în sectorul nostru.

Bineînțeles, nu ignorăm provocările. Inflația și contextul geopolitic tensionat sunt factori pe care îi monitorizăm îndeaproape. Piața muncii rămâne și ea o provocare, cu presiuni crescânde pe costuri. Recent, au apărut temeri legate de recesiune, accentuate de volatilitatea de pe piața bursieră. Din fericire, acestea nu s-au reflectat în activitatea noastră și avem în continuare creșteri confortabile. România este oricum o piață cu un potențial semnificativ pe termen lung. Noi suntem aici pentru a-l valorifica, indiferent de fluctuațiile care pot apărea pe termen scurt sau mediu.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

KFC România este brandul de încredere unde găsești pui gătit #pebune, cu un gust unic, preparat și servit la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României?

Situația tensionată de la granițe ne-a afectat inițial prin perturbări în lanțurile de aprovizionare. Dar, am reușit să depășim aceste provocări prin ajustarea proceselor și găsirea de rute alternative. În prezent, lucrurile funcționează normal. Efectul care persistă este prudența crescută a consumatorilor. Aceștia sunt mai atenți la raportul calitate-preț și căruia îi răspundem prin oferte prietenoase cu bugetul lor.

Pe de altă parte, ne confruntăm cu un nou conflict, în Orientul Mijlociu, mult mai complex și volatil. Acest lucru face dificil de estimat în acest moment atât cum va evolua, cât și în ce măsură ne poate afecta.