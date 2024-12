Bayer își continuă programul de investiții în cele trei divizii, punând accent pe inovație și digitalizare. „Bayer se concentrează pe îmbunătățirea capacităților de inovare, asigurându-ne că rămânem în fruntea progreselor tehnologice și științifice” a declarat Boualem Saidi, Senior Bayer Representative.

Ce investiții ați realizat în ultimul an?

Bayer își consolidează poziția în Crop Science prin investiții globale în dezvoltarea și implementarea de tehnologii inovatoare pentru agricultură digitală inteligentă și agricultură de precizie. Am început să experimentăm și să implementăm aceste inovații în România, colaborând cu fermierii locali și asociațiile agricole. Ne-am concentrat pe dezvoltarea de parteneriate cu companii de utilaje pentru a spori gradul de conștientizare în ceea ce privește beneficiile agriculturii de precizie, ajutând fermierii să utilizeze date și modelele predictive pentru o gestionare mai eficientă a culturilor.

În continuare, ne angajăm să ne extindem parteneriatele prin modele bazate pe rezultate, care oferă soluții personalizate și o platformă digitală robustă. În plus, investigăm modele de agricultură cu emisii reduse de carbon, atât pentru a susține fermierii în obținerea de venituri suplimentare, cât și pentru a contribui la protejarea mediului. Investiția noastră continuă în Staţia de Procesare a Seminţelor din Sinești, județul Ialomița, este o dovadă a angajamentului nostru de a crește producția de semințe, reducând în același timp impactul asupra mediului.

În divizia Pharmaceuticals, angajamentul nostru rămâne ferm în ceea ce privește susținerea programelor educaționale care evidențiază importanța prevenției și a consultațiilor medicale regulate pentru depistarea precoce a problemelor de sănătate. Suntem dedicați să sprijinim pacienții în respectarea tratamentului după diagnosticare și la începutul administrării medicamentelor.

Obiectivul nostru este să continuăm să sprijinim pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății, colaborând cu comunitatea medicală pentru a asigura accesul la tratamente inovatoare prin lansarea de noi produse.

În plus, în divizia Consumer Health, am înființat un Hub Digital intern în București, creat pentru a centraliza toate resursele digitale pentru campaniile de marketing și comunicare ale brandurilor diviziei din 16 țări din Europa Centrală și de Est. Această inițiativă reflectă angajamentul nostru de a utiliza inovația digitală pentru a ne îmbunătăți soluțiile în domeniul sănătății consumatorilor.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

În ultimii ani, peisajul de afaceri global a trecut prin transformări semnificative, generând o serie de provocări și incertitudini pentru companiile din întreaga lume. În ultimul an, Bayer a traversat aceste complexități cu un angajament ferm față de creșterea afacerilor, în ciuda mediului dinamic influențat de factori geopolitici și condiții de piață fluctuante. Operațiunile noastre din România, care acoperă diviziile Crop Science, Pharmaceuticals și Consumer Health, au rămas solide, susținute de un accent deosebit pe nevoile clienților, consumatorilor și pacienților, alături de dedicarea către inovație și sustenabilitate. Fiecare divizie se confruntă cu provocări unice care reflectă peisajul specific al industriei.

În Crop Science, ne confruntăm cu mai multe presiuni externe, inclusiv tensiuni geopolitice, conflictul în curs de la granițele noastre, inflație, prețuri scăzute ale mărfurilor și condiții severe de secetă. Totuși, cea mai mare provocare rămâne cea a schimbărilor climatice, deoarece fermierii se confruntă în mod constant cu secete severe care au un impact negativ atât asupra producției, cât și a calității acesteia.

Divizia Pharmaceuticals se confruntă cu propriul set de provocări, generate de schimbările din peisajul pieței farmaceutice. Acestea includ limitări în alocările bugetare pentru sănătate, modificări legislative și necesitatea de a răspunde rapid și eficient nevoilor emergente ale pacienților.

În fața acestor provocări, Bayer își menține angajamentul de a-și valorifica punctele forte în inovație și sustenabilitate, asigurându-se că ne deservim clienții, consumatorii și pacienții în mod eficient în continuare, încurajând în același timp creșterea în toate diviziile.

Care sunt diferențiatorii companiilor dumneavoastră în piața în care activați?

Bayer se remarcă printr-o misiune convingătoare și puternică: „Sănătate pentru toți, nimeni fără hrană”. Această misiune ne poziționează în mod unic la intersecția a două nevoi umane fundamentale – sănătatea și nutriția – și ne permite să avem un impact semnificativ și important asupra bunăstării oamenilor din întreaga lume. Abordarea noastră în a răspunde acestor nevoi ne diferențiază în industriile în care activăm, oferind un scop clar, susținut prin acțiunile și inițiativele noastre.

Un factor cheie de diferențiere pentru compania noastră îl reprezintă echipa noastră foarte bine pregătită, talentată și dedicată care ne conduce operațiunile. Sprijinită de noul nostru model de operare, echipa este împuternicită să acționeze cu mai multă agilitate. Acest lucru îi permite să ia rapid decizii importante pentru a îmbunătăți experiența clienților și pacienților. Acest model promovează o cultură a agilității și a reacției rapide. Astfel, asigură că putem răspunde eficient nevoilor în continuă schimbare ale clienților, pacienților și fermierilor.

Bayer se concentrează pe îmbunătățirea capacităților sale de inovare, asigurându-ne că rămânem în fruntea progreselor tehnologice și științifice. Competențele și expertiza noastră sunt centrate pe identificarea și satisfacerea nevoilor și așteptărilor, care, combinate cu abordarea bazată pe misiunea noastră și modelul de operare agil, ne ajută să generăm valoare și să producem un impact semnificativ.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

Angajații din România sunt bine pregătiți, flexibili, deschiși la nou și foarte apreciați în numeroase țări din Uniunea Europeană. Astfel, România se află într-o poziție competitivă în raport cu alte state europene pentru atragerea lor. Pentru a aborda această provocare, este crucial să implementăm strategii de resurse umane specifice. Acestea trebuie să aibă ca scop retenția talentelor de top la nivel local. De asemenea, un aspect important este asigurarea forței de muncă pe termen lung.

La Bayer, abordarea noastră plasează oamenii în centrul strategiilor noastre. Suntem recunoscuți pe piață ca un angajator care excelează în investițiile pentru dezvoltarea angajaților. Oferim condiții excelente pentru a face performanță. De exemplu, am lansat o serie de programe de formare digitală. Am îmbrățișat noi metodologii de lucru și am oferit oportunități pentru proiecte internaționale, chiar și în vremuri dificile, precum pandemia și perioadele de inflație. Ne-am sprijinit angajații oferind condiții de lucru flexibile. Am asigurat un mediu care promovează siguranța și grija în ceea ce privește sănătatea mintală.

Noul nostru model de operare este conceput pentru a împuternici talentele, permițându-le acestora să își valorifice pe deplin abilitățile și să aibă un impact semnificativ. Acest model încurajează luarea rapidă a deciziilor pentru a răspunde nevoilor dinamice ale clienților, pacienților și fermierilor noștri. În plus, recunoașterea globală a mărcii Bayer joacă un rol esențial în atragerea și păstrarea talentelor de top, subliniind angajamentul nostru față de excelență și inovație.

Ce program de CSR ați desfășurat în ultimul an?

Pe parcursul ultimului an, Bayer și-a continuat tradiția puternică de implicare în comunitate și de responsabilitate față de mediu, atât în ​​România, cât și la nivel global. Angajamentul nostru este aliniat cu misiunea și obiectivele noastre strategice, susținând obiectivele de dezvoltare durabilă (SDGs). În 2023, inițiativele noastre din România s-au concentrat pe sprijinirea copiilor, a persoanelor vulnerabile și a comunităților din zone rurale defavorizate. La aceste lucruri se adaugă angajamentul nostru de a proteja mediul înconjurător.

Angajații noștri au fost implicați activ în diverse campanii, inclusiv colectarea de rechizite școlare, cărți și cadouri de Crăciun pentru cei aflați în nevoie. În plus, în prima campanie de donare de sânge din acest an, colegii noștri au contribuit. Au ajutat astfel aproape 200 de persoane care aveau nevoie de transfuzie de sânge. Pentru al șaptelea an consecutiv susținem asociația Caravana cu Medici. Ne reafirmăm angajamentul nostru față de accesul la servicii de sănătate în comunitățile rurale și eforturile de prevenire a bolilor. Această inițiativă a permis digitalizarea fișelor pacienților. Astfel, a sporit eficiența consultațiilor medicale și a evidenței medicale.

În plus, parteneriatul nostru cu Asociația MaiMultVerde nu doar că a continuat activitățile de plantare și îngrijire a copacilor, dar s-a extins și pentru a include programul „Sustenabilitate în fiecare zi, de la obiective globale la contribuții personale”. Această inițiativă cu rol educațional are ca scop creșterea gradului de conștientizarea asupra mediului și practicile sustenabile în rândul studenților din învățământul agricol.

Ce proiecte ați avut în acest an?

În 2024, ne menținem eforturile, reafirmând angajamentul nostru față de comunitate, accesul la servicii de sănătate și sustenabilitatea mediului.

Anul acesta Bayer România s-a alăturat Asociației Dăruiește Viață pentru a continua inițiativa #NoiFacemUnSpital. Compania a redirecționat 26.000 de euro din vânzările de Bepanthen® Unguent în cadrul unei campanii dedicate la începutul anului. Aceasta contribuție sprijină construcția celei de-a doua clădiri și transformarea Spitalului Marie Curie într-un campus medical la standarde europene. Scopul este ca toți copiii îngrijiți acolo să beneficieze de aceleași standarde înalte de tratament.

Cum ați caracteriza mediul economic din România?

România oferă un peisaj economic dinamic. Există perspective de creștere promițătoare o piață a muncii activă. De asemenea, este un interes semnificativ pentru investitorii străini. România se mândrește cu o forță de muncă înalt calificată, de exemplu sectoare precum IT, inteligență artificială și tehnologie. Acest lucru o poziționează favorabil pentru dezvoltarea economică viitoare.

Cu toate acestea, ca orice economie în creștere, România se confruntă cu o serie de provocări. Acestea includ soluționarea deficitului de forță de muncă, asigurarea sustenabilității fiscale și implementarea reformelor structurale necesare. Mai mult, deși țara urmează o direcție economică favorabilă, dezvoltarea infrastructurii sale, inclusiv a rețelelor de transport precum autostrăzi și căi ferate, rămâne un aspect care necesită îmbunătățiri pentru a valorifica pe deplin potențialul României.

Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

Perspectivele economice pentru România sunt încurajatoare. Sunt susținute de mai mulți factori esențiali, cum ar fi poziția geografică strategică, progresele continue în infrastructură și consolidarea legăturilor cu piețele europene. Pentru a păstra și a îmbunătăți această traiectorie pozitivă, România trebuie să continue să investească în educație și inovație. La care trebuie să se adauge un angajament ferm pentru îmbunătățirea practicilor de guvernare. Prin valorificarea punctelor sale forte și urmărirea cu rigurozitate a inițiativelor strategice de infrastructură și reformă, România este bine poziționată pentru a-și consolida o economie robustă și reziliență.

Pentru Bayer, România are o importanță semnificativă pentru operațiunile noastre europene de producție a semințelor de porumb. Staţia noastră de procesare a seminţelor din Sinești produce anual un volum de semințe care ar putea acoperi întregul necesar al României. Aceste semințe de înaltă calitate sunt distribuite în 22 de țări din Europa și nu numai. 40% din producția totală este dedicată susținerii nevoilor agricole ale fermierilor români.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Misiunea noastră „Sănătate pentru toți, nimeni fără hrană” este cu adevărat pusă în practică în România.

Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? dați exemple concrete?

Problemele geopolitice și războiul în curs la frontierele noastre au amplificat incertitudinile. Au exercitat o presiune imensă asupra ratei inflației și prețurilor mărfurilor. Această situație a făcut piața foarte imprevizibilă. A afectat fermierii și întregul lanț valoric al agriculturii în mod similar. Fermierii s-au confruntat, de asemenea, cu o situație complicată. Prețurile produselor agricole au scăzut brusc. Costurile pentru inputuri, în special pentru îngrășăminte și energie, au crescut considerabil.

Acest dezechilibru a creat o presiune suplimentară asupra activităților lor zilnice și asupra stabilității financiare. Au dus la o reducere a investițiilor în inputuri precum semințe, produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte și echipamente. În plus, situația a avut un impact negativ asupra veniturilor fermierilor. Dinamica mișcării cerealelor a afectat prețurile produselor locale. A pus presiune asupra transportului și a capacității portului Constanța.

Într-o notă pozitivă, această situație provocatoare ne-a ajutat să ne perfecționăm abilitățile de gestionare a crizelor. Ne-a făcut mai puternici și mai adaptabili în fața schimbărilor rapide și a provocărilor dificile.