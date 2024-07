Cele mai bune instrumente SEO simple și gratuite pentru a vă îmbunătăți căutarile în 2024

Cele mai bune instrumente SEO simple și gratuite pentru a vă îmbunătăți căutările în 2024. Dacă visați la un proiect de îmbunătățire a locuinței, puteți lucra cel mai bine și mai rapid când aveți instrumentele potrivite. Este uimitoare diferența pe care o poate face un instrument util, mai ales când nu aveți mult timp. Același principiu se aplică și marketingului digital. Dar cum poți lucra mai inteligent și mai rapid cu SEO?

Iată cele mai bune instrumente SEO gratuite de pe piață, care vă vor completa setul de instrumente, cu opțiuni pentru fiecare scenariu. Indiferent dacă sunteți profesionist sau nu, aceste instrumente sunt rapide, gratuite și ușor de utilizat, conform Buffer.

Care sunt cele mai bune instrumente SEO gratuite

Google PageSpeed Insights

Ahrefs Webmaster Tools

Answer the Public

Google Analytics

Google Search Console

Ahrefs Backlink Checker

Google Ads Keyword Planner

SERP Snippet Optimization Tool

Google Trends

Ahrefs SEO toolbar

Moz Local Listing Score

Yoast SEO

JSON-LD Schema Generator For SEO

Classy Schema Structured Data Viewer

SimilarWeb

SERP Robot

XML Sitemaps

Robots Generator

Copyscape

Google Alerts

Screaming Frog SEO Log File Analyser

Exploding Topics

The hreflang Tags Generator Tool

SEO Surfer Keyword Surfer

Google Mobile Friendly Test

Website Authority Checker

Whitespark Google Review Link Generator

SEMrush

Dacă doriți să aflați mai mult, iată ce trebuie să știți despre primele 6 instrumente SEO aflate pe lista de mai sus

1. Google PageSpeed Insights

Verificați viteza și capacitatea de utilizare a site-ului pe mai multe dispozitive

Limitări: Niciuna

Introduceți o adresă URL, iar acest instrument va testa timpul de încărcare și performanța pentru acea adresă URL pe desktop și pe mobil. Apoi evaluează performanța site-ului de la 0 la 100. Vă spune exact cât de repede este nevoie pentru a încărca site-ul în funcție de diferite valori și sugerează domenii de îmbunătățire.

Alternative: Pingdom, WebPageTest și GTMetrix

2. Ahrefs Webmaster Tools

Limitări: 10.000 de credite de accesare cu crawler pe proiect

Înscrieți-vă la Ahrefs Webmaster Tools, verificați-vă site-ul și vă puteți audita site-ul pentru peste 100 de probleme tehnice SEO. Instrumentul oferă sugestii despre cum să le remediați. După efectuarea unui audit SEO, acesta sugerează și domenii în care vă puteți îmbunătăți linkurile interne, ceea ce vă ajută să îmbunătățiți clasamentul în motoarele de căutare. Acest instrument vă permite să vedeți clasamentele organice ale cuvintelor- cheie ale site-ului.

Alternative: Screaming Frog (audit), Beam Us Up (audit)

3. Answer the Public

Sute de idei de cuvinte -cheie bazate pe un singur cuvânt-cheie

Limitări: Trei căutări gratuite pe zi; trebuie să vă înregistrați pentru a le folosi.

Introduceți orice cuvânt-cheie relevant și Answer the Public vă va oferi o listă uriașă de oportunități de cuvinte-cheie, plus întrebări frecvente adresate.

Alternative: KeywordTool.io, UberSuggest, Keyword Sheeter, Keyword Generator

4. Google Analytics

Statistici web complete și statistici de căutare

Limitări: Nu există limitări pentru utilizarea acestuia, dar interogările care vă trimit trafic organic sunt ascunse

Probabil cel mai puternic instrument de analiză gratuit disponibil, Google Analytics urmărește aproape fiecare fragment de trafic pe care ți-l poți imagina pe site-ul tău- de unde provine, ce pagină îl primește și așa mai departe. Deși nu este exclusiv pentru SEO, este un instrument util pentru a urmări dacă primiți trafic din căutarea organică. Google Analytics a încetat să mai afișeze cuvintele-cheie care vă trimit acel trafic. Va trebui să-l asociați cu un instrument precum Keyword Hero

Alternative: Matomo, Open Web Analytics și Clicky

5. Google Search Console

Analiză constantă a site-ului, alerte și rapoarte de eroare

Limitări: afișează doar câteva probleme tehnice SEO, primele 1.000 de backlink-uri și primele 1.000 de cuvinte-cheie organice

Google Search Console vă oferă o idee despre ceea ce crede cel mai folosit motor de căutare despre site-ul vostru. Îl puteți folosi pentru a verifica și a remedia problemele tehnice de pe site, pentru a vedea date SEO importante, cum ar fi clickuri, afișări și poziția medie în clasament, pentru a trimite sitemap-uri și multe altele.

Alternative: Bing Webmaster Tools, Yandex Webmaster Tools

6. Ahrefs Backlink Checker

Analiză cuprinzătoare a legăturilor

Limitări: gratuit pentru primele 100 de backlink-uri

Versiunea gratuită a Backlink Checker de la Ahrefs afișează primele 100 de backlink-uri către orice site sau URL, împreună cu numărul total de backlink-uri și domenii de referință (link-uri de la site-uri unice), Evaluare domeniu (DR) și Evaluare URL (UR), acolo unde este cazul. O modalitate excelentă de a folosi acest instrument este să inserați site-ul concurentului și să găsiți oportunități potențiale de creare a link-urilor.

Alternative: Moz Link Explorer