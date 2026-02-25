Ministrul Cseke Attila a declarat, marți seară, că Ordonanța privind reforma administrației introduce o obligație suplimentară pentru cei care dobândesc dreptul de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport.

El a explicat că, în prezent, legislația prevede obligația ca doar vânzătorul să dovedească plata impozitelor locale. Noul act normativ instituie însă obligativitatea ca și cumpărătorul, cel care deține resursa financiară, să facă dovada plății tuturor impozitelor către autoritățile locale.

Potrivit ministrului, măsura vizează partea de dobândire a dreptului de proprietate și are scopul de a responsabiliza și persoana care achiziționează bunul, nu doar pe cea care îl înstrăinează.

„În ceea ce priveşte partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca şi cumpărătorul, cel care, de fapt, deţine resursa financiară, să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităţilor locale, nu numai vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislaţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cseke Attila a precizat că actul normativ introduce și o procedură care permite publicarea, la nivel local, a listei debitorilor persoane fizice care nu și-au achitat taxele și impozitele locale.

Ministrul a explicat că această listă ar putea avea rolul unei presiuni publice, dar și al unei măsuri de transparență și corectitudine față de cei care își plătesc obligațiile fiscale. Potrivit declarațiilor sale, comunitatea locală ar putea astfel să cunoască persoanele care, de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local.

„Această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o presiune de transparenţă şi de corectitudine faţă de toţi cei care îşi plătesc taxele şi impozitele cu bună credinţă şi cu mult bun simţ, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască şi pe cei care, poate de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local”, a explicat Cseke Attila.

El a adăugat că există cel puțin șase state membre ale Uniunea Europeană care aplică un astfel de mecanism. În opinia sa, nu este vorba despre ceva nou sau contrar reglementărilor europene, ci despre un mecanism funcțional în alte state membre, care ar putea funcționa și în România.