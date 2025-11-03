Claudiu Năsui a explicat că afirmația conform căreia reducerea numărului de parlamentari la 300 ar favoriza partidul AUR este falsă. El a precizat că sistemul de vot parlamentar din România este proporțional, astfel încât ponderea fiecărui partid în parlament rămâne aceeași indiferent de numărul total de parlamentari.

Prin urmare, reducerea la 300 de parlamentari ar fi aplicată proporțional, iar un partid cu 30% din voturi ar primi 30% din mandate, la fel cum ar fi fost și cu 465 de parlamentari. Năsui a mai subliniat că propagarea ideii că AUR ar fi avantajat reflectă mai degrabă percepția politicienilor despre inteligența alegătorilor decât realitatea.

”Ultima manipulare apărută în propagandă contra reducerii numărului de parlamentari la 300 este că dacă s-ar reduce numărul ar câștiga AUR peste jumătate din parlament. Este fals. Ca să fie clar am rulat o simulare cum ar fi arătat parlamentul la ultimele alegeri dacă am fi avut 300 de parlamentari. Rezultatul îl aveți în imaginea alăturată. Sistemul de vot la parlamentare din România este proporțional. Rămâne proporțional și cu 100 de parlamentari și cu 1.000. Numărul de parlamentari nu schimbă împărțirea proporțională la fiecare partid.

Din cifre observăm că un partid nu are o pondere mai mare sau mai mică dacă se schimbă numărul total de parlamentari. Pentru că reducerea numărului de parlamentari la 300 s-ar face proporțional la toate partidele. Dacă un partid are 30% din voturi, va avea 30% din mandate. Iar asta și cu 300 de parlamentari și cu 465 (câți sunt acum). Noua propagandă, că ar favoriza AUR, arată mai mult ce cred politicienii despre inteligența oamenilor”, spune acesta.

El a adăugat că, în realitate, AUR este favorizat atunci când politicienii nu respectă promisiunile electorale, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari la 300, promisă de trei dintre cele patru partide din actuala coaliție, dar care nu a fost realizată, în schimb fiind majorate taxe și menținute sinecurile.

În privința simulării, Năsui a menționat două aspecte: partidul POT ar fi avut 7 senatori și în actualul sistem și cu 300 de parlamentari, din cauză că nu au depus listă în anumite județe; iar totalul rezultatelor simulării indică 299 de parlamentari, nu 300, tot din același motiv, respectiv lipsa unei liste de deputați în județul Mureș.