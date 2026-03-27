Guvernul Bolojan, acuzat de Claudiu Năsui că pregătește naționalizări masive
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a atras atenția asupra unui proiect de ordonanță care, potrivit lui, facilitează naționalizările de companii private de către stat.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui a afirmat că actualul guvern nu doar că nu promovează privatizări, dar pregătește cadrul legal pentru a prelua acțiuni și active ale companiilor considerate de „interes strategic”, sub pretextul „protejării intereselor naționale”.
El a criticat guvernul pentru ceea ce consideră o revenire la un model economic extrem de statalist, comparând liberalismul promovat de Executiv cu cel al lui Călin Georgescu.
Claudiu Năsui susține că proiectul OUG acordă statului un drept de preempțiune asupra companiilor private și că măsura se aliniază ideilor promovate anterior de AUR și de susținătorii lui Georgescu.
Companiile naționalizate, potențiale „vaci de muls” pentru partide
Fostul ministru al Economiei a avertizat că orice companie preluată ar putea urma modelul actualelor companii de stat, care, în opinia sa, sunt folosite de partide pentru a-și plasa angajați sau „profesioniști” de partid în poziții cheie și pentru a realiza afaceri netransparente, ale căror pierderi sunt acoperite din bani publici.
Năsui a subliniat că astfel de practici continuă ceea ce se întâmplă deja în sectorul public, iar extinderea lor către noi companii ar fi o povară suplimentară pentru contribuabili.
În postarea sa, Claudiu Năsui a povestit și despre experiența personală cu presiuni pentru naționalizarea COS Târgoviște, pe care le-a respins, reușind în schimb să atragă investitori privați care au achitat datoriile istorice ale companiei și au investit capital 100% privat.
El a susținut că soluția nu este crearea unor noi companii de stat, într-o țară care deja deține aproximativ 1.500 de firme de stat.
Fostul ministru a încheiat postarea printr-un apel către guvern să renunțe la ordonanță, dacă liberalismul și interesul public mai reprezintă ceva pentru Executivul condus de Ilie Bolojan.
Postarea integrală despre posibila naționalizare a companiilor
„Guvernul Bolojan se pregătește de naționalizări.
Liberalismul în actualul guvern este la nivel Călin Georgescu. Nu doar că nu face nicio privatizare, dar guvernul pregătește baza legală să facă naționalizări mai ușor.
Pe principiul „problema socialismului este că nu a fost aplicat de cine trebuie, de data asta sigur va ieși bine”.
A apărut un nou proiect de ordonanță care ușurează și mai mult naționalizările printr-un drept de preempțiune pe care statul și-l dă singur. Totul pentru „protejarea intereselor naționale”.
Concret, statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”.
Dacă vi se pare că recunoașteți ideea asta de undeva, nu greșiți.
Era în programul electoral AUR și în multiple declarații ale lui Călin Georgescu. Susținătorii lor ar trebui să fie fericiți. Economia va fi și mai mult de stat.
Ce se va întâmpla cu companiile naționalizate, dacă vreodată guvernul acesta sau altul va folosi prevederile OUG-ului guvernului Bolojan? Ce se întâmplă deja cu toate companiile de stat.
Vor fi noi vaci de muls pentru partide așa cum sunt și actualele companii de stat. Partidele își vor pune „profesioniștii” de partid în fruntea lor. Vor angaja activ de partid acolo. Vor face afaceri de care nu vom auzi niciodată (pentru că sunt companii și au un grad de transparență mai mică). Adică tot ce se întâmplă deja și azi. Iar pierderile companiilor de stat se vor acoperi din aceleași surse ca și acum: din banii dumneavoastră.
Știu presiunea care există în statul român profund pentru naționalizări. OUG-ul acesta vine din zona funcționarilor și serviciilor, care prostesc ușor miniștrii.
Am simțit această presiune pe pielea mea când încercau să mă forțeze să naționalizez COS Târgoviște. Am refuzat. Și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări. Am refuzat și am găsit investitori privați pentru COS Târgoviște care nu doar că au achitat și datoria lăsată de ruși de 40 de milioane de euro pe care băieții voiau să o șteargă cu semnătura mea, dar au și investit bani 100% privați.
Dacă liberalismul mai înseamnă ceva pentru guvernul Bolojan, ar fi bine să nu dea această ordonanță.
Dacă e mânat de intenții bune, în țara cu 1.500 de companii de stat, soluția nu sunt noi companii de stat”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.
