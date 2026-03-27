Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a atras atenția asupra unui proiect de ordonanță care, potrivit lui, facilitează naționalizările de companii private de către stat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui a afirmat că actualul guvern nu doar că nu promovează privatizări, dar pregătește cadrul legal pentru a prelua acțiuni și active ale companiilor considerate de „interes strategic”, sub pretextul „protejării intereselor naționale”.

El a criticat guvernul pentru ceea ce consideră o revenire la un model economic extrem de statalist, comparând liberalismul promovat de Executiv cu cel al lui Călin Georgescu.

Claudiu Năsui susține că proiectul OUG acordă statului un drept de preempțiune asupra companiilor private și că măsura se aliniază ideilor promovate anterior de AUR și de susținătorii lui Georgescu.

Fostul ministru al Economiei a avertizat că orice companie preluată ar putea urma modelul actualelor companii de stat, care, în opinia sa, sunt folosite de partide pentru a-și plasa angajați sau „profesioniști” de partid în poziții cheie și pentru a realiza afaceri netransparente, ale căror pierderi sunt acoperite din bani publici.

Năsui a subliniat că astfel de practici continuă ceea ce se întâmplă deja în sectorul public, iar extinderea lor către noi companii ar fi o povară suplimentară pentru contribuabili.

În postarea sa, Claudiu Năsui a povestit și despre experiența personală cu presiuni pentru naționalizarea COS Târgoviște, pe care le-a respins, reușind în schimb să atragă investitori privați care au achitat datoriile istorice ale companiei și au investit capital 100% privat.

El a susținut că soluția nu este crearea unor noi companii de stat, într-o țară care deja deține aproximativ 1.500 de firme de stat.

Fostul ministru a încheiat postarea printr-un apel către guvern să renunțe la ordonanță, dacă liberalismul și interesul public mai reprezintă ceva pentru Executivul condus de Ilie Bolojan.