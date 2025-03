Forțele Navale Române, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor, au inițiat un proiect amplu de dezvoltare a infrastructurii în Portul Militar Constanța. Acest demers are ca obiectiv crearea unor facilități moderne, menite să îmbunătățească capacitatea de acostare și operare a navelor militare românești și aliate.

Proiectul include construirea unui nou cheu militar și integrarea unor soluții logistice avansate, asigurând astfel o infrastructură de ultimă generație, adaptată nevoilor actuale și viitoare ale Forțelor Navale Române.

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, au participat la o întâlnire oficială în cadrul Administrației Porturilor Maritime Constanța. Evenimentul, desfășurat pe 4 martie, a inclus prezentarea detaliată a proiectului de modernizare în Portul Militar Constanța, care presupune investiții semnificative în infrastructura portuară militară.

Viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale, a oferit o expunere detaliată asupra obiectivelor proiectului. Printre acestea se numără construcția unui nou cheu militar în Portul Militar Constanța, situat în zona digului de sud al portului Constanța.

Această infrastructură va permite acostarea navelor militare într-un mod mai eficient, asigurând acces rapid și condiții optime pentru operațiuni navale.

Proiectul implică transferul unei suprafețe din administrarea Ministerului Transporturilor către Ministerul Apărării Naționale. Această schimbare va permite amenajarea unei zone suplimentare pentru acostarea navelor, facilitând operațiunile atât pentru flota actuală, cât și pentru viitoarele echipamente militare aflate în proces de achiziție.

De asemenea, planul prevede dezvoltarea unor facilități de infrastructură portuară la cele mai recente standarde internaționale. Aceste îmbunătățiri vor asigura condiții moderne pentru desfășurarea misiunilor naționale și internaționale.

Cei doi miniștri, Angel Tîlvăr și Sorin-Mihai Grindeanu, au reafirmat angajamentul lor pentru urgentarea proceselor administrative necesare începerii construcției. În acest sens, aceștia au efectuat o vizită pe teren pentru a analiza locația propusă, deplasându-se în largul portului Constanța la bordul șalupei de cercetare hidrografică OCEAN 1, aparținând Forțelor Navale Române.

„Sunt convins că proiectul a atins maturitatea necesară, din punct de vedere al dimensiunii de planificare, astfel încât, cu ajutorul colegilor din Ministerul Transporturilor, să putem trece rapid la implementare, ceea ce va asigura Forțelor Navale Române o facilitate modernă unde flota care se va întregi prin programele de înzestrare aflate în pregătire să poată fi gestionată la standarde interoperabile cu marinele militare aliate.

Am agreat cu domnul ministru Grindeanu să sprijinim de la nivelul conducerii celor două ministere dezvoltarea acestei inițiative, care are o mare importanță pentru Forțele Navale, dar care include și o consistentă dimensiune de tip dual use, pentru că edificarea și integrarea unei infrastructuri de ultimă generație în ansamblul general al Portului Constanța aduce beneficii evidente și acestei structuri strategice a României și a Uniunii Europene”, a evidențiat Angel Tîlvăr.