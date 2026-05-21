Noua etapă din Recensământul de Circulație Rutieră are rolul de a oferi autorităților o imagine actualizată asupra modului în care circulă vehiculele pe drumurile din România, în diferite perioade ale anului și în diverse intervale orare.

Potrivit CNAIR, colectarea datelor se realizează prin două metode distincte. Prima presupune utilizarea sistemelor automate de monitorizare a traficului, iar cea de-a doua implică înregistrări manuale efectuate în puncte amplasate strategic la nivel național.

„A început o nouă etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră. Începând de astăzi, se desfășoară o nouă etapă a procesului național de monitorizare a traficului rutier, esențial pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere din România. Colectarea datelor se realizează atât prin metode automate, cu ajutorul sistemelor de monitorizare a traficului, cât și prin metode manuale, în puncte de înregistrare amplasate strategic la nivel național. Perioadele de înregistrare sunt stabilite astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade cu trafic intens”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Autoritățile au precizat că perioadele în care sunt realizate măsurătorile au fost alese pentru a surprinde diferențele dintre traficul din timpul săptămânii și cel din weekend, dar și variațiile generate de sezon sau de intervalele cu circulație intensă.

CNAIR a subliniat că desfășurarea Recensământului de Circulație Rutieră nu afectează circulația și nu implică oprirea șoferilor în trafic, chiar dacă în anumite zone pot fi observate echipe de recenzori.

Compania a explicat că personalul implicat în procesul de colectare a datelor este amplasat în afara carosabilului, astfel încât activitatea să nu influențeze fluxul rutier și să nu creeze restricții suplimentare pentru conducătorii auto.

„Procesul de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, fără a afecta desfășurarea circulației”, a transmis CNAIR.

Datele colectate în cadrul Recensământului vor sta la baza unor analize privind evoluția traficului și necesarul de investiții în infrastructura rutieră națională.

Informațiile rezultate din monitorizarea traficului vor fi utilizate de autorități pentru stabilirea priorităților de investiții și pentru optimizarea lucrărilor de întreținere a drumurilor.

CNAIR susține că datele colectate vor contribui inclusiv la îmbunătățirea siguranței rutiere și la evaluarea impactului traficului asupra mediului, în contextul creșterii presiunii asupra infrastructurii și a nivelului de poluare din marile zone urbane și de tranzit.

„Datele obținute vor contribui la: – planificarea investițiilor în infrastructura rutieră;

– optimizarea lucrărilor de întreținere;

– îmbunătățirea siguranței circulației;

– evaluarea impactului traficului asupra mediului și elaborarea strategiilor pentru reducerea poluării. Monitorizarea fluxurilor de trafic reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, sigure și eficiente”, a mai transmis CNAIR.

Autoritățile consideră că Recensământul de Circulație Rutieră reprezintă unul dintre principalele instrumente utilizate pentru fundamentarea proiectelor viitoare de infrastructură și pentru adaptarea rețelei de drumuri la nivelul actual al traficului.

