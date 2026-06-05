Un producător celebru din China vine în România. Produsele care vor intra pe piață

MOVA intră oficial pe piața din România, marcând extinderea operațiunilor sale în Europa Centrală și de Est. Compania își lansează seria de produse pentru locuințe inteligente, construite pe tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Brandul își consolidează astfel prezența internațională, după o perioadă de creștere accelerată pe piețele globale. Strategia de dezvoltare vizează extinderea rapidă a portofoliului și a rețelei de distribuție.

Fondat în 2024 în China, MOVA a evoluat într-un interval scurt către statutul de jucător global în zona smart living premium. Compania raportează prezență în peste 3.000 de magazine fizice la nivel internațional. Produsele sale au ajuns în peste 1,4 milioane de gospodării, iar platforma reunește peste 4 milioane de utilizatori înregistrați.

„MOVA a fost construită pornind de la convingerea că tehnologia trebuie să contribuie la simplificarea activităților de zi cu zi și să răspundă unor nevoi reale ale utilizatorilor. Extinderea în Europa Centrală și de Est reprezintă un pas important în dezvoltarea noastră și ne dorim să construim relații pe termen lung cu partenerii și consumatorii din regiune”, a declarat Ada Zou, Manager Regional pentru Europa Centrală și de Est, MOVA, potrivit business-review.eu.

Reprezentanții companiei au prezentat la lansarea de la București obiective clare privind evoluția pe piața locală a roboților de aspirare. Ținta anunțată este atingerea unei cote de 20% în trei ani, pornind de la un nivel de 5% în primul an.

„Sunt praguri pe care le-am atins pe pieţe comparabile, susţinute de investiţii, de portofoliul de produse”, a declarat Ada Zou. Planurile sunt susținute de extinderea portofoliului și de experiența acumulată pe piețe similare.

Printre produsele prezentate la eveniment s-au aflat:

MOVA V70 Ultra Complete este noul aspirator robot emblematic al companiei. Modelul integrează tehnologii concepute pentru a extinde acoperirea curățării în zonele dificil de accesat, fiind echipat cu sistemele de extensie pentru mop MaxiReachX™ de 17 cm și extensie pentru perie laterală MaxiReachX™ de 12 cm, dezvoltate pentru a mări raza de acțiune în jurul marginilor și colțurilor. Dispozitivul oferă o putere de aspirare de 42.000 Pa și este proiectat să depășească obstacole de până la 9 cm, pentru adaptarea la diverse configurații ale locuințelor și tipuri de suprafețe.

MOVA S70 Ultra Roller este un aspirator robotizat echipat cu sistemul de ștergere HydroForce™, gândit pentru spălarea continuă a podelelor cu apă curată și colectarea simultană a apei murdare. Sistemul funcționează cu o presiune de curățare de 4.100 Pa, având ca obiectiv menținerea unei performanțe constante pe suprafețe extinse.

MOVA M50 Ultra este prezentat ca primul aspirator vertical din lume pentru utilizare umedă și uscată, dotat cu braț robotic pliabil și extensibil. Acesta este conceput pentru a crește flexibilitatea în utilizare și pentru a facilita accesul în zone dificil de curățat, inclusiv marginile și colțurile locuinței.

MOVA S7 Ultra este o soluție de aspirare fără fir cu o putere de 220 AW, echipată cu un sistem de colectare a prafului fără contact. Soluția este gândită pentru a reduce timpul și efortul necesare întreținerii curente a locuinței.

Portofoliul include și MOVA S7 Ultra, un aspirator fără fir cu putere de 220 AW și sistem de colectare a prafului fără contact. MOVA X10 este un robot destinat curățării piscinelor, cu acoperire pentru pereți, fund, trepte și linia apei.

MOVA N1 este un robot pentru curățarea geamurilor, echipat cu sistem Dual-Wing Mist-Cleaning și funcții de siguranță integrate. Oferta este completată de produse pentru bucătărie, aparate de cafea, îngrijire personală și soluții dedicate îngrijirii animalelor de companie.

Pe piața locală, produsele MOVA sunt disponibile prin parteneri precum Black Tech Group, eMAG și Altex. Distribuția online include platformele eMAG, Altex, evoMAG, Flanco, PC Garage, Media Galaxy și Dedeman. Rețeaua acoperă atât canale fizice, cât și online, facilitând accesul la întregul ecosistem de produse. Extinderea în România face parte din strategia mai amplă de consolidare a prezenței în regiune.