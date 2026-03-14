România va trece la ora de vară în curând. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore. Această schimbare marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai lungi.

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară. În România, modificarea are loc în ultimul weekend din luna martie, conform calendarului aplicat în majoritatea țărilor europene.

Astfel, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ora 03:00 devenind 04:00. Prin această ajustare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a folosi mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică, mai ales în perioadele cu zile mai lungi. Ideea a fost propusă încă din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a sugerat utilizarea mai eficientă a luminii naturale pentru a economisi resursele folosite la iluminat.

Prima propunere modernă de introducere a orei de vară a venit abia în 1907, din partea britanicului William Willett. Aplicarea practică a sistemului a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibilul necesar iluminatului. Ulterior, această măsură a fost adoptată rapid de numeroase state din Europa și America de Nord.

La nivelul UE, subiectul rămâne în continuare unul intens discutat. În Germania, tema revine în atenția publică la fiecare schimbare a orei, societatea fiind împărțită între cei care apreciază serile mai lungi și cei care atrag atenția asupra efectelor nedorite asupra sănătății, precum problemele de somn sau dereglarea ritmului biologic.

Dacă la început această măsură a fost introdusă pentru a reduce consumul de energie, cercetările recente indică faptul că beneficiile sunt limitate, în timp ce disconfortul resimțit de oameni devine tot mai vizibil.