INS: Construcțiile au avansat cu 14% într-o singură lună. Creșterea anuală depășește 20%

În luna aprilie 2026, sectorul construcțiilor a continuat să se extindă, potrivit datelor publicate de INS. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14% față de martie 2026, iar comparativ cu aprilie 2025 avansul a ajuns la peste 20%. Evoluția pozitivă s-a regăsit atât în cazul construcțiilor noi, cât și al lucrărilor de reparații și întreținere, precum și la toate categoriile principale de clădiri și construcții inginerești.

Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat în aprilie 2026 o creștere de 14,0% față de luna precedentă, în serie brută. Evoluția a fost susținută de majorarea lucrărilor de reparații capitale cu 17,3%, a lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 17,1% și a lucrărilor de construcții noi cu 12,6%.

Pe categorii de construcții, cele mai importante creșteri au fost consemnate la clădirile rezidențiale, unde volumul lucrărilor a avansat cu 15,8%. În același timp, construcțiile inginerești au înregistrat o creștere de 13,9%, iar clădirile nerezidențiale au consemnat un plus de 12,9%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, de asemenea, o evoluție pozitivă. În această serie, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 10,2% comparativ cu martie 2026.

Creșterea a fost determinată în principal de lucrările de construcții noi, care au avansat cu 13,4%, urmate de reparațiile capitale, cu 12,9%, și de lucrările de întreținere și reparații curente, cu 6,3%. Pe obiecte de construcții, cele mai mari creșteri au fost raportate la clădirile nerezidențiale (+12,8%), construcțiile inginerești (+12,2%) și clădirile rezidențiale (+8,6%).

Analiza INS arată că ritmul de creștere a rămas ridicat și în comparație cu aceeași lună a anului trecut. Astfel, volumul lucrărilor de construcții a fost mai mare cu 20,7% în aprilie 2026 față de aprilie 2025, în serie brută.

Pe elemente de structură, cele mai importante majorări au fost înregistrate la lucrările de construcții noi, care au crescut cu 24,4%. Lucrările de întreținere și reparații curente au avansat cu 21,2%, iar lucrările de reparații capitale au consemnat o creștere de 3,9%.

În funcție de tipul construcțiilor, cele mai mari creșteri au fost raportate la construcțiile inginerești, cu 27,5%. Clădirile nerezidențiale au înregistrat un avans de 17,0%, iar clădirile rezidențiale au crescut cu 8,8%.

În seria ajustată sezonier, volumul lucrărilor de construcții a fost cu 20,3% mai mare decât în aprilie 2025. Construcțiile noi au avansat cu 28,0%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 19,8%, iar reparațiile capitale cu 5,9%.

Pe obiecte de construcții, creșterile au fost de 26,0% la construcțiile inginerești, de 21,1% la clădirile nerezidențiale și de 10,8% la clădirile rezidențiale.

Datele INS pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 indică o creștere de 11,7% a volumului lucrărilor de construcții comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în serie brută.

Evoluția a fost susținută de majorarea lucrărilor de construcții noi cu 13,8%, a lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 12,2% și a lucrărilor de reparații capitale cu 1,9%.

Pe categorii de construcții, construcțiile inginerești au înregistrat un avans de 14,4%, clădirile rezidențiale au crescut cu 12,7%, iar clădirile nerezidențiale cu 5,7%.

În seria ajustată în funcție de sezonalitate și de numărul de zile lucrătoare, volumul lucrărilor de construcții a fost mai mare cu 10,3% față de primele patru luni ale anului precedent.

În această serie, lucrările de construcții noi au crescut cu 12,9%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 10,2%, iar lucrările de reparații capitale cu 1,5%. Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+12,8%), construcțiile inginerești (+10,2%) și clădirile nerezidențiale (+5,7%).

Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum în construcții sunt calculați prin deflatarea datelor valorice cu indicii de cost în construcții, atât pe elemente de structură, cât și pe obiecte de construcții. Indicatorii sunt determinați pentru întreaga ramură a construcțiilor, precum și pentru principalele categorii de lucrări și tipuri de clădiri.

Totodată, pe lângă seria brută, INS calculează lunar și serii ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, utilizând metoda regresivă prin intermediul pachetului statistic JDEMETRA+ și al metodei TRAMO/SEATS.

Instituția mai arată că, după intrarea în vigoare a clasificării CAEN Rev.3 la 1 ianuarie 2025 și actualizarea obiectelor de activitate ale companiilor, începând cu anul 2026 toate cercetările statistice realizate în întreprinderi vor utiliza noua clasificare.

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 1840/2024 privind implementarea NACE Rev. 2.1 și cu cerințele Eurostat referitoare la statisticile pe termen scurt, INS va continua să calculeze și să publice seriile de date privind indicii lucrărilor de construcții în baza clasificării CAEN Rev.2 pentru perioada 2026-2027, având ca an de bază 2021.

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