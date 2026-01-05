Ahn Sung-ki a decedat luni, 5 ianuarie, la Spitalul Universitar Soonchunhyang din Seul. Informația a fost confirmată de agenția sa de impresariat, Artist Company, care a transmis că actorul se confrunta de mai mult timp cu o formă de cancer de sânge.

Reprezentanții companiei au transmis că resimt o profundă tristețe în fața veștii și au adresat condoleanțe familiei îndoliate.

Potrivit publicației Korea Herald, Ahn Sung-ki fusese transportat la spital în stare de inconștiență după ce s-a prăbușit acasă, pe 30 decembrie. Ulterior, el a fost internat într-o unitate de terapie intensivă, unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea.

Ahn Sung-ki a intrat în lumea filmului la vârsta de cinci ani, fiind distribuit de regizorul Kim Ki-young în filmul „The Twilight Train”, lansat în 1957. Acest debut a marcat începutul unei cariere copilărești extrem de prolifice, iar până la adolescență actorul apăruse deja în peste 70 de filme.

Printre acestea s-au numărat producții considerate repere ale cinematografiei coreene, care i-au adus recunoaștere inclusiv la festivaluri internaționale.

„Dorința de a juca nu dispare niciodată. Îmi doresc întotdeauna să întâlnesc personaje noi, să descopăr lumi noi prin film, să întâlnesc oameni noi și să mă conectez cu spectatorii prin filmele pe care le facem”, spunea el într-un interviu din 2016.

În ciuda succesului timpuriu, Ahn Sung-ki s-a retras din actorie pentru mai bine de un deceniu, concentrându-se pe studii universitare la Hankuk University of Foreign Studies, unde a studiat limba vietnameză.

După finalizarea serviciului militar, a revenit pe ecrane în 1977, într-o perioadă în care industria considera că foștii actori copii rareori reușesc cariere solide la maturitate. Ahn a contrazis această percepție și a devenit o excepție notabilă.

Hoy nos ha dejado el actor coreano Ahn Sung-ki. Con 74 años y una carrera de más de 60 años que le lleva a los 130 films. Recordamos su presencia en películas como Chilsu and Mansu, Silmido (primera película en pasar 10 millones de espectadores) o en el clásico The Housemaid. pic.twitter.com/WzZu9fxgkj — Korean Film Festival Barcelona (@KFFBCN) January 5, 2026

Consacrarea sa a venit odată cu filmul „Good Windy Days”, regizat de Lee Jang-ho, în care a interpretat un tânăr muncitor prins între aspirații și realitățile dure ale orașului. Rolul i-a adus Marele Premiu Bell pentru cel mai bun actor debutant și a contribuit la relansarea realismului social în filmul coreean. În deceniile următoare, Ahn a fost ales constant de regizori importanți pentru roluri care necesitau profunzime morală și reținere emoțională.

În „Mandara”, regizat de Im Kwon-taek, Ahn a interpretat un călugăr budist măcinat de îndoieli, rol pentru care a primit premiul Baeksang pentru cel mai bun actor. În alte producții importante ale perioadei, el a dat viață unor personaje aflate la limita dintre idealism și supraviețuire, contribuind la filme care au devenit repere culturale și comerciale.

În filmul „North Korean Partisan in South Korea”, Ahn Sung-ki a interpretat un fost corespondent de război devenit luptător de gherilă, abordând frontal tabuuri legate de Războiul Coreean. Rolul i-a adus premii importante și a fost urmat de interpretarea unui veteran marcat de traume postbelice în „White Badge”. Ulterior, actorul a surprins publicul și prin apariția într-o comedie de acțiune, demonstrând versatilitate într-un moment de expansiune a filmului de gen.

Deși era una dintre cele mai cunoscute figuri din divertismentul coreean, Ahn Sung-ki nu a urmat cariera obișnuită în seriale de televiziune sau pe scenă. El s-a dedicat aproape în totalitate filmului, afirmând de-a lungul timpului că nu știe să facă altceva decât cinema și că fiecare film reprezenta pentru el începutul unei noi călătorii.

În anii 2000, actorul a jucat în producții cu succes masiv, inclusiv în „Silmido”, primul film coreean care a depășit pragul de 10 milioane de spectatori. A continuat să apară constant în filme apreciate, iar ultima sa apariție pe ecran a fost în „Noryang: Deadly Sea”, lansat în 2023, unde a interpretat un personaj secundar simbolic.

Imaginea sa calmă și cariera lipsită de scandaluri l-au transformat într-o figură morală pentru publicul coreean. Ahn Sung-ki a ocupat funcții de conducere în instituții cinematografice importante, inclusiv în cadrul festivalului de film de la Busan, și a fost decorat cu Ordinul Meritului Cultural în 2013. În 2024, a devenit membru al Academiei Naționale de Arte.

Actorul a dezvăluit în 2022 că fusese diagnosticat cu cancer de sânge încă din 2019, alegând să păstreze discreția și să continue să lucreze. La primirea unui premiu pentru întreaga carieră, el a transmis că a realizat că timpul nu poate fi oprit, dar spera să se reîntâlnească cu publicul printr-un nou film. Deși starea sa de sănătate părea să se îmbunătățească în 2023, revenirea dorită nu a mai avut loc.