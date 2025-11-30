Comisia Europeană a anunţat că va analiza oficial dacă Apple Ads şi Apple Maps trebuie considerate „servicii de platformă esenţiale” şi, implicit, desemnate drept „gatekeeper” conform Digital Markets Act (DMA). Evaluarea survine după ce cele două servicii au atins pragurile tehnice stabilite de legislaţie — peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar şi o capitalizare de piaţă de minimum 75 miliarde de euro, potrivit notificării transmise de Apple.

În prezent, trei produse ale companiei – App Store, iOS şi browserul Safari – sunt deja încadrate în categoria serviciilor obligate să respecte regulile DMA, actul european care urmăreşte să limiteze dominaţia giganţilor tehnologici şi să stimuleze concurenţa.

După primirea notificării oficiale, executivul european dispune de 45 de zile lucrătoare pentru a stabili dacă Apple Ads şi Apple Maps vor primi statutul de gatekeeper. Dacă decizia va fi favorabilă, Apple va avea şase luni pentru a implementa toate obligaţiile prevăzute de lege.

Digital Markets Act impune reguli stricte platformelor de dimensiuni mari, de la interdicţia combinării datelor din mai multe servicii, până la obligaţia de a permite interoperabilitatea cu produse concurente.

Apple a transmis deja răspunsuri oficiale şi contestă încadrarea celor două servicii în categoria gatekeeper. Compania susţine că:

Apple Ads „nu este un actor major pe piaţa europeană de publicitate online” și are o cotă marginală raportată la giganţi precum Google, Meta, Microsoft, TikTok sau X. Totodată, Apple afirmă că „nu combină date din alte servicii Apple sau de la terţi” pentru a alimenta platforma publicitară.

Apple Maps ar avea o utilizare modestă în Uniunea Europeană în comparaţie cu Google Maps sau Waze şi „nu oferă funcţii esenţiale de intermediere” care să conecteze direct companiile cu utilizatorii. Din acest motiv, Apple susţine că serviciul nu îndeplineşte rolul unui gatekeeper.

Potrivit companiei, niciunul dintre cele două produse nu exercită influenţă sistemică asupra pieţei digitale europene şi nu generează efecte de reţea comparabile cu alte platforme dominante.

Verdictul este aşteptat în ianuarie, iar o decizie pozitivă ar extinde considerabil responsabilităţile Apple în UE. În cazul clasificării drept gatekeeper, compania ar fi obligată să respecte cerinţe suplimentare privind transparenţa, accesul la date, interoperabilitatea şi limitarea practicilor considerate anticoncurenţiale.

Digital Markets Act reprezintă una dintre cele mai agresive iniţiative europene de reglementare a pieţei digitale, iar includerea unor noi servicii Apple sub umbrela sa ar marca o schimbare importantă în relaţia dintre Bruxelles şi gigantul american.