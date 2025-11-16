Berkshire intră în forță în Alphabet, o companie pe care Buffett a evitat-o decenii la rând

Berkshire Hathaway a dezvăluit o investiție de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, potrivit documentului depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Conglomeratul controla 17,85 milioane de acțiuni ale companiei-mamă Google la data de 30 septembrie, aceasta devenind astfel a zecea cea mai mare deținere a sa în SUA.

Achiziția este considerată surprinzătoare, având în vedere reputația lui Warren Buffett de investitor orientat spre companii tradiționale și faptul că, în mod istoric, a fost reticent în a cumpăra acțiuni din sectorul tehnologic. Alphabet, însă, intră acum într-un portofoliu dominat în mare parte de companii din energie, asigurări, industrie și bunuri de consum.

Raportarea către SEC arată că Berkshire și-a diminuat deținerea la Apple la 238,2 milioane de acțiuni, de la 280 de milioane în trimestrul anterior. În comparație cu vârful istoric — peste 900 de milioane de acțiuni — conglomeratul a vândut de-a lungul timpului aproape trei sferturi din participație.

Chiar și așa, Apple rămâne cea mai mare poziție a Berkshire, evaluată la 60,7 miliarde de dolari. De altfel, Warren Buffett a explicat în repetate rânduri că vede Apple mai degrabă ca pe o companie de produse pentru consumatori, nu doar ca pe un gigant tech, motiv pentru care a tratat-o diferit față de alte companii din domeniu.

În raport sunt prezentate toate deținerile listate în SUA la 30 septembrie, care însumează un portofoliu evaluat la 283,2 miliarde de dolari.

Mișcarea către Alphabet vine într-un context interesant. La adunarea anuală a acționarilor din 2019, Buffett și regretatul vicepreședinte Charlie Munger au recunoscut că au ratat oportunitatea de a investi în Google într-un moment în care compania se afla încă în expansiune accelerată.

„Am dat-o în bară”, a spus Munger atunci, referindu-se la faptul că nu au văzut din timp potențialul gigantului din tehnologie. Buffett a completat: „Spune că am ratat-o”.

Faptul că Berkshire intră acum în Alphabet este interpretat de analiști ca un semnal puternic, mai ales într-o perioadă în care investițiile Berkshire sunt privite drept indicatori pentru întreaga piață. În tranzacțiile de după închiderea bursei, acțiunile Alphabet au crescut cu 1,7%.

Între iulie și septembrie, Berkshire a realizat achiziții de 6,4 miliarde de dolari, dar a vândut titluri totalizând 12,5 miliarde, marcând al doisprezecelea trimestru consecutiv în care conglomeratul este vânzător net pe piață.

Rezervele de numerar au ajuns la un record de 381,7 miliarde de dolari, oferindu-i companiei o flexibilitate uriașă în eventualitatea unor oportunități de achiziție.

O mare parte din vânzări ar putea proveni de la Apple, însă Berkshire și-a redus și participația la Bank of America cu încă 6%, după ce începuse să o diminueze încă din trimestrul al treilea al anului trecut. În pofida acestor reduceri, banca rămâne a treia cea mai valoroasă deținere a conglomeratului.

De asemenea, Berkshire a renunțat la investiția în dezvoltatorul imobiliar DR Horton, dar a consolidat pozițiile în companii precum Chubb și lanțul de restaurante Domino’s Pizza.

Aceste schimbări ale portofoliului vin în contextul în care Warren Buffett se pregătește să predea conducerea către Greg Abel, începând cu 1 ianuarie. Berkshire, evaluată la 1,1 trilioane de dolari, controlează aproape 200 de companii, de la calea ferată BNSF până la numeroase firme din energie, producție, asigurări și retail, precum Dairy Queen, Fruit of the Loom sau See’s Candies.

Mișcările strategice recente, combinând reducerea expunerii pe unele companii cu intrări surprinzătoare în altele, sunt privite ca o pregătire pentru noua etapă de leadership a conglomeratului.