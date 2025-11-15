Potrivit Financial Times, teme legate de succesiune sunt discutate tot mai intens în ultimele luni în interiorul companiei. Surse apropiate conducerii afirmă că Apple a intensificat pașii pentru identificarea viitorului CEO, pregătind un proces ordonat într-o companie recunoscută pentru discreție și stabilitate.

Tim Cook, care a preluat funcția în 2011, după dispariția lui Jobs, a condus Apple în cea mai prosperă perioadă a sa, cu extindere masivă în zona de servicii, tranziția către procesoarele proprii și dezvoltarea unor linii de produse care au redefinit rolul companiei pe piață. Chiar și în acest context, la 65 de ani, Cook ar intenționa pur și simplu să se retragă, au precizat sursele citate, decizia nefiind legată de performanțele financiare ale Apple.

Cel mai vehiculat nume este John Ternus, vicepreședinte responsabil pentru divizia de hardware. Ternus a avut un rol esențial în ultimii ani în coordonarea echipelor care au dezvoltat noile generații de produse Apple, inclusiv tranziția către platformele interne de procesare.

Chiar dacă Ternus este considerat candidatul cel mai probabil, Financial Times notează că board-ul nu a luat încă o hotărâre definitivă. Apple este cunoscută pentru procesul său meticulos de selecție, iar o tranziție de asemenea amploare ar implica evaluări extinse, inclusiv cu privire la direcția strategică a companiei în următorul deceniu.

Momentul exact al anunțului privind schimbarea la vârf nu este stabilit, însă sursele consultate de publicația britanică indică faptul că transferul de putere nu va avea loc înainte ca Apple să prezinte rezultatele financiare trimestriale, programate la finalul lunii ianuarie.

Astfel, este posibil ca anunțul să fie făcut în prima parte a anului 2025, în funcție de modul în care board-ul finalizează procedura de selecție și de calendarul comunicării către investitori.

Orice discuție despre schimbarea conducerii Apple readuce în atenție figura emblematică a lui Steve Jobs, cofondatorul companiei și arhitectul filosofiei care a transformat Apple în ceea ce este astăzi.

Steven Paul Jobs a fost un antreprenor, inovator și investitor american, figura centrală din spatele Apple Computer, companie pe care a fondat-o și pe care a condus-o în mai multe etape. Tot el a fost cel care a preluat și a dezvoltat studioul de animație Pixar, pe care l-a condus până la momentul în care a fost cumpărat de Disney.

În urma tranzacției, Jobs a devenit cel mai important acționar individual al grupului Disney și a ocupat un loc în boardul companiei. De-a lungul carierei, a fost perceput drept una dintre cele mai influente și vizionare personalități din domeniul tehnologiei și al industriei de divertisment.

În ultimul deceniu, Cook a fost responsabil nu doar de continuitate, ci și de repoziționarea Apple ca lider global în zona de servicii digitale, securitate, sustenabilitate și ecosistem integrat. Prin urmare, alegerea succesorului este privită ca o decizie strategică ce va defini direcția companiei pentru anii următori.